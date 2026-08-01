Pese a dolores, Osmar Olvera completa cosecha de tres oros por México en clavados de Santo Domingo

El mexicano Osmar Olvera muerde su medalla de oro durante la premiación del trampolín de 3 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el sábado 1 de agosto de 2026, en Santo Domingo. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

En su primera participación en un Juegos Centroamericanos y del Caribe, el laureado clavadista mexicano se adjudicó el sábado su tercera medalla de oro en tres pruebas.

El doble medallista olímpico y campeón del mundo añadió el título individual del trampolín de 3 metros tras haberse consagrado en la prueba sincronizada junto a Juan Manuel Celaya el viernes y en el trampolín de 1 metro el jueves.

“Esta competencia fue muy difícil porque llegué con lesiones. La gente no lo sabe y fue una batalla más mental que cualquier otra cosa", dijo el mexicano de 22 años. "Al final se logró el objetivo. Tres de tres era por lo que había entrenado y por lo que venía”.

Se colgó su tercer oro tras una exhibición de autoridad, al frente de principio a fin, en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Recibió una puntuación de 535.30.

Superó por 31.40 unidades al colombiano Luis Uribe, quien se llevó la presea de plata. El bronce fue para el mexicano Celaya con 458.05 puntos.

Olvera dijo que iniciará un periodo para recuperarse físicamente y entonces preparar la temporada de 2027, una en la que tendrá tres objetivos: el campeonato mundial en Budapest, los Juegos Panamericanos en Lima y el circuito de la Copa del Mundo.

“Ahora es momento de recuperar mi cuerpo y tratar esas lesiones para que no se hagan mayores", indicó. “Quiero estar al 100 por ciento el próximo año. Sueño con volver a ser campeón mundial antes de los Juegos Olímpicos”.

Más oro de Colombia en patinaje de velocidad

El patinaje de velocidad colombiano coronó su dominio regional en el último día de competencias de la disciplina. Colombia añadió cuatro preseas: dos de oro, una de plata y otra de bronce.

Kollin Castro logró el primer oro de la jornada al ganar en el sprint femenino de 1.000 metros con un tiempo de 1:29.101. La venezolana Angy Quintero fue segunda con 1:29.384, mientras que la colombiana Gabriela Rueda completó el podio con el bronce al marcar 1:29.562.

Colombia hizo el 1-2 en el sprint masculino para la misma distancia. Jhon Tascón se proclamó campeón centroamericano al cruzar la meta en 1:23.546, sacándole 61 milésimas de ventaja a su Jacobo Mantilla. El salvadoreño Sebastián Ruiz se llevó el bronce con 1:23.626.

Cumplidas 16 pruebas en el patinaje de velocidad, Colombia acumula 20 medallas, 12 de oro. Las figuras más sobresalientes fueron Rueda, Tascón y Mantilla, cada uno con tres oros.

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FUENTE: AP