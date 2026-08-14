americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Perú subsidiará el transporte para frenar el alza de combustibles y las protestas en la Amazonía

LIMA (AP) — El gobierno de Perú anunció el viernes que otorgará subsidios al transporte para amortiguar el alza del precio del combustible y frenar las protestas en la Amazonía con cortes de vías que se extendieron a los Andes y se han convertido en el primer conflicto que encara la gestión de la presidenta Keiko Fujimori.

En un pronunciamiento ante la prensa, en el que no admitió preguntas, Fujimori indicó desde el palacio presidencial que por tres meses se aplicarán subsidios de entre 15% y 20% a los transportistas de carga y de pasajeros. Añadió que “por primera vez en la historia” se incluirá al transporte fluvial y a los mototaxistas, que transportan a un grueso de los peruanos en zonas pobres de la capital y son el medio más popular en las urbes amazónicas.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, indicó que el subsidio para los mototaxistas de la Amazonía y para los transportistas de embarcaciones pequeñas en ríos amazónicos demorará tres semanas porque Perú no tiene registros de cuántos son. Fujimori aclaró luego que el inicio del subsidio para este grupo amazónico se podría acortar a tres días si los alcaldes entregan al gobierno central las listas de los transportistas.

Se estima que en Perú los mototaxistas suman 1,6 millones.

La mandataria reconoció que el aumento del precio del combustible, que empezó en marzo, generó reclamos de transportistas cuyas economías están afectadas. “Mi gobierno no tiene ni tendrá la práctica de negar o mirar de costado los problemas, entendemos que estos reclamos son absolutamente justos”, indicó.

Las protestas por el alza del precio del combustible empezaron el lunes en una región amazónica llamada Ucayali y el viernes provocaron un paro parcial del transporte en Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú y ubicada en los Andes. El paro generó la suspensión de clases para más de 400.000 escolares en esa ciudad.

Fujimori indicó que el incremento del precio del combustible es producto del conflicto en Medio Oriente “y de los obstáculos para que sea distribuido globalmente”. Su ministro de Energía, Guillermo Shinno, añadió que abastecerá los depósitos de combustible en Ucayali con reservas hasta para siete días y así disminuir las posibilidades de especulación local, que es otra causa del alza del precio, según expertos.

El jueves un enfermo de 56 años —con hipertensión no controlada y un accidente cerebrovascular— que iba en una ambulancia de urgencia a un hospital de Ucayali murió en una carretera en medio de los bloqueos.

El conflicto en la Amazonía es el primero que enfrenta la administración de Fujimori quien también está presionada por los ataques de extorsionadores al transporte de pasajeros pese a un plan lanzado para frenarlos. Fujimori inició su gobierno el 28 de julio tras ganar en junio en unas ajustadas elecciones.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

SIN DINERO, SIN DOCUMENTOS Y SIN SALIDA: así terminó en Ecuador el exoficial cubano Rogelio Bolufé

SIN DINERO, SIN DOCUMENTOS Y SIN SALIDA: así terminó en Ecuador el exoficial cubano Rogelio Bolufé

Raúl Castro reaparece en público a los 95 años tras semanas de ausencia

Raúl Castro reaparece en público a los 95 años tras semanas de ausencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter