Perú subsidiará el transporte para frenar el alza de combustibles y las protestas en la Amazonía

Compartir en:









En un pronunciamiento ante la prensa, en el que no admitió preguntas, Fujimori indicó desde el palacio presidencial que por tres meses se aplicarán subsidios de entre 15% y 20% a los transportistas de carga y de pasajeros. Añadió que “por primera vez en la historia” se incluirá al transporte fluvial y a los mototaxistas, que transportan a un grueso de los peruanos en zonas pobres de la capital y son el medio más popular en las urbes amazónicas.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, indicó que el subsidio para los mototaxistas de la Amazonía y para los transportistas de embarcaciones pequeñas en ríos amazónicos demorará tres semanas porque Perú no tiene registros de cuántos son. Fujimori aclaró luego que el inicio del subsidio para este grupo amazónico se podría acortar a tres días si los alcaldes entregan al gobierno central las listas de los transportistas.

Se estima que en Perú los mototaxistas suman 1,6 millones.

La mandataria reconoció que el aumento del precio del combustible, que empezó en marzo, generó reclamos de transportistas cuyas economías están afectadas. “Mi gobierno no tiene ni tendrá la práctica de negar o mirar de costado los problemas, entendemos que estos reclamos son absolutamente justos”, indicó.

Las protestas por el alza del precio del combustible empezaron el lunes en una región amazónica llamada Ucayali y el viernes provocaron un paro parcial del transporte en Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú y ubicada en los Andes. El paro generó la suspensión de clases para más de 400.000 escolares en esa ciudad.

Fujimori indicó que el incremento del precio del combustible es producto del conflicto en Medio Oriente “y de los obstáculos para que sea distribuido globalmente”. Su ministro de Energía, Guillermo Shinno, añadió que abastecerá los depósitos de combustible en Ucayali con reservas hasta para siete días y así disminuir las posibilidades de especulación local, que es otra causa del alza del precio, según expertos.

El jueves un enfermo de 56 años —con hipertensión no controlada y un accidente cerebrovascular— que iba en una ambulancia de urgencia a un hospital de Ucayali murió en una carretera en medio de los bloqueos. El conflicto en la Amazonía es el primero que enfrenta la administración de Fujimori quien también está presionada por los ataques de extorsionadores al transporte de pasajeros pese a un plan lanzado para frenarlos. Fujimori inició su gobierno el 28 de julio tras ganar en junio en unas ajustadas elecciones. FUENTE: AP

Compartir en:







