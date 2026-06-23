Perú: Sánchez dice que no reconocerá triunfo de Fujimori si no se anulan votos del exterior

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en el centro, camina con sus simpatizantes durante una protesta contra la candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en Lima, Perú, el viernes 19 de junio de 2026. (Foto AP/Miguel Paredes) AP

Sánchez dijo en una conferencia de prensa que hay un "fraude en desarrollo" que presuntamente se habría producido en las oficinas consulares donde votaron más de 300.000 peruanos el 7 de junio porque por la falta de digitalización de las actas que contienen la sumatoria de los votos.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, a la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello nosotros decimos que en esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, aseveró Sánchez.

La víspera el equipo legal de Sánchez presentó un pedido para anular los votos en el exterior ante el Jurado.

El 29 de mayo —una semana antes del balotaje— la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de las elecciones, dispuso por pedido de la cancillería no continuar con el procedimiento de escanear las actas electorales apenas culminados los conteos para enviarlas a Perú.

En un comunicado, la cancillería explicó que ese cambio ocurrió porque en la primera vuelta presidencial del 12 de abril “una parte importante” de las oficinas consulares “reportó serias dificultades técnicas y operativas en el uso del referido aplicativo”. La cancillería ha negado que sus funcionarios consulares hayan cometido "actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”.

Las misiones observadoras de la OEA y la Unión Europea coincidieron en que la segunda vuelta presidencial de Perú se desarrolló sin incidentes ni irregularidades.

Sin la suma de los votos del extranjero Sánchez va primero en el lento conteo electoral, ya que esos sufragios son ampliamente favorables a Fujimori, de acuerdo con los datos de la ONPE.

Fujimori no se ha pronunciado durante la jornada, pero la víspera indicó que las más recientes decisiones de Sánchez, incluida una marcha por las calles de Lima el último viernes, conforman un “acto desesperado de política”.

El escrutinio de 99,72% de las actas electorales da a Fujimori, de Fuerza Popular, un 50,11% de votos frente a 49,89% de Sánchez, de Juntos por el Perú, según el cómputo preliminar de la ONPE.

Las elecciones presidenciales de Perú han estado salpicadas en el último quinquenio por acusaciones de fraude de los candidatos que perdieron.

En el balotaje de 2021 Fujimori pidió anular 200.000 votos que favorecían a Pedro Castillo. Los seguidores de Fujimori marcharon en Lima protestando incluso frente a la casa del titular del Jurado Nacional de Elecciones. Finalmente Castillo lo fue declarado ganador.

FUENTE: AP