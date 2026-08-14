Perú intensifica su lucha para combatir la minería ilegal de oro y proteger la Amazonía

La Marina peruana destruye una draga utilizada para la minería ilegal cerca del río Malinowski en la Reserva Nacional Tambopata, en Puerto Maldonado, Perú, el martes 11 de agosto de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

El bosque daba paso a enormes hoyos excavados en la tierra y llenos de agua turbia y lodosa, con gasolina y otros químicos en la superficie. Plataformas mineras improvisadas de madera se extendían sobre las pozas, rodeadas de bombas y gruesos tubos de plástico usados para succionar y tamizar sedimentos en busca de diminutas partículas de oro.

Mientras los efectivos se acercaban, varios mineros observaban desde la distancia. El oficial que encabezaba la patrulla disparó un tiro de advertencia al aire. En cuestión de segundos, desaparecieron en el bosque.

La redada realizada esta semana durante varios días formó parte de una intensa campaña gubernamental contra la minería ilegal de oro en Madre de Dios, una de las regiones con mayor biodiversidad de Perú, mientras las autoridades intentan impedir que la actividad se interne en áreas protegidas de la Amazonía. La minería ha arrasado vastas extensiones de selva tropical, dejando un paisaje marcado por pozas contaminadas y ríos alterados en la búsqueda del lucrativo metal. El mercurio que se utiliza para separar el oro del sedimento ha contaminado vías fluviales, fauna y personas, incluidas comunidades indígenas que dependen en gran medida del pescado.

Detrás de ellos había un campamento abandonado a toda prisa. Latas de cerveza aplastadas y botellas vacías de licor cubrían el suelo junto a colchones, ropa y herramientas. El almuerzo de ese día —arroz y plátano— aún estaba en recipientes de plástico. Congeladores y bidones de combustible salpicaban el campamento, junto con gallinas vivas y cuyes criados para alimento.

Los soldados conformaban una de ocho patrullas trasladadas en helicóptero a distintos puntos a lo largo del río Malinowski. La aeronave aterrizaba solo el tiempo suficiente para dejar a cada grupo antes de despegar y dirigirse al siguiente sitio.

Edy Reynaldo Dariquebe, funcionario de FENAMAD, una federación indígena que representa a comunidades de la región peruana de Madre de Dios, afirmó que grupos criminales vinculados a la minería ilegal operan cerca de comunidades indígenas protegidas o dentro de ellas. Sostuvo que la minería destruye los bosques y contamina los ríos con mercurio que se acumula en los peces, lo que extiende el impacto a comunidades alejadas de los sitios mineros.

Ronald Flores Yáñez, fiscal adjunto del Ministerio Público de Perú, señaló que la minería ilegal ha avanzado hasta quedar cerca de puntos de vigilancia militar y ha ingresado en áreas protegidas.

“Hoy día podemos dar fe de que ya han ingresado a la Reserva Nacional de Tambopata”, declaró Flores a The Associated Press. “Estamos dentro de la reserva y vemos que a nuestros alrededores hay una cantidad de dragas que se cuentan por cientos”.

La minería ilegal disminuyó en varias partes de Madre de Dios cuando Perú lanzó en 2019 una gran ofensiva militar y policial conocida como Operación Mercurio. Pero desde entonces, los mineros han vuelto a desplazarse hacia áreas protegidas, lo que hizo que las autoridades intensificaran las operaciones.

Global Conservation, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que trabaja con autoridades peruanas, indicó que las operaciones en curso combinarán monitoreo satelital, reconocimiento aéreo y redadas de las fuerzas del orden durante el próximo año para identificar y desmantelar campamentos y equipos de minería ilegal de oro.

Destruir los motores golpea a los mineros donde más les duele

El martes, antes de partir, el teniente comandante de la Marina Renato Miranda dijo a los soldados en una sesión informativa que el objetivo de la misión era neutralizar y desmantelar las actividades de minería ilegal. Ya en tierra, eso significaba buscar cualquier cosa que permitiera que las minas funcionaran: bombas, baterías, combustible, equipos de dragado e infraestructura improvisada.

“Lo más importante es destruir la maquinaria principal”, manifestó Miranda. “Y la maquinaria principal son los motores”.

Los potentes motores son algunos de los equipos más valiosos en un sitio minero y constituyen un punto clave de presión económica para las autoridades que intentan encarecer el reinicio de operaciones por parte de los mineros. Miranda explicó que los motores más grandes pueden costar entre 30.000 y 45.000 dólares. Calculó que los motores atacados en las redadas pueden extraer de 30 a 50 gramos de oro al día. A los precios actuales del oro, eso equivaldría a unos 4.000 a 7.000 dólares.

Miranda indicó a la AP que, en la operación de tres días, se destruyeron 56 motores, 78 balsas mineras y 52.050 litros (13.751 galones) de combustible, con un valor del material destruido superior a 15 millones de soles (4 millones de dólares). En el terreno, los soldados dijeron haber destruido alrededor de 115 motores en los tres meses previos durante operaciones realizadas casi todas las semanas.

Los sitios remotos dan tiempo a los mineros para oír la aproximación de botes o helicópteros y huir, a menudo escondiendo motores en la arena, detrás de árboles o en pozas fangosas para recuperarlos después. Buzos especializados de la Marina registran las turbias pozas en busca de motores sumergidos, entrando en aguas donde puede haber mercurio y otros químicos. Cuando encuentran uno, colocan cargas explosivas y lo destruyen.

En un sitio, cuando las tropas se preparaban para irse, un soldado vio arena removida y empezó a cavar. Descubrió un motor, lo arrojó sobre una pila junto con un colchón y una motosierra, lo roció con gasolina y le prendió fuego. Un perro abandonado en el lugar corrió mejor suerte: a los soldados les cayó bien, lo llevaron con ellos durante el resto de la misión del día y finalmente de regreso a su base militar.

En otros puntos, las tropas usaron explosivos similares a la dinamita para destruir equipos y quemaron estructuras y suministros que podían utilizarse para mantener en funcionamiento los campamentos mineros.

A 10 minutos en bote, otro campamento más grande ofrecía una mirada a la vida cotidiana en los sitios mineros. Un congelador tipo arcón estaba lleno de carne, y había estantes de madera con platos y tazas de café. Varias áreas separadas para dormir estaban cubiertas de pertenencias personales: un cuaderno de cuentas con listas de suministros necesarios, ropa interior recién lavada colgada de una cuerda para secarse, frascos de vitaminas e incluso pastillas que se promocionan para aumentar el tamaño del pene y la resistencia sexual. Los militares prendieron fuego a todo. Antes de seguir, algunos soldados cocinaron y comieron alimentos que encontraron en el campamento abandonado.

La costosa maquinaria y el valioso oro contrastan con las precarias condiciones de muchas de las personas que viven y trabajan en los campamentos.

Durante la operación, otra patrulla se encontró con una mujer y su hijo de 1 año en un sitio minero. Flores contó a la AP que ella había llegado a Madre de Dios desde Cusco después de no lograr ingresar a la universidad y que, tras ser abandonada por el padre de su hijo, necesitaba trabajo. Respondió a un anuncio que buscaba una cocinera y terminó preparando comida para mineros ilegales.

Las autoridades dicen que las redadas, por sí solas, no detendrán la minería

La destrucción de maquinaria busca golpear a los mineros donde más les duele: el costo de reiniciar. Pero las propias autoridades reconocen que las redadas, por sí solas, no bastan.

Miranda señaló que, con los altos precios del oro y dado que la minería es un negocio muy rentable, los operadores pueden conseguir otro motor, reconstruir su equipo y volver al mismo lugar o trasladarse a otro.

“Ellos cada día están avanzando más y más y más, y nosotros estamos siendo muy lentos”, señaló Flores, “Tenemos que cambiar nuestras estrategias”.

Los fiscales, explicó, ahora avanzan en dos frentes: continuar las operaciones contra dragas, motores y otros equipos, y al mismo tiempo, seguir el rastro del dinero detrás de las minas, es decir, identificar a los financiadores que aportan el capital para la costosa maquinaria y rastrear las ganancias generadas por el oro.

Ese enfoque podría ser crucial para romper el ciclo visible a lo largo del río Malinowski: las autoridades destruyen equipos, se van, y los mineros consiguen el dinero y la maquinaria para empezar de nuevo.

“Tenemos que continuar con las operaciones. Pero estas operaciones tienen que ser de manera permanente”, afirmó Flores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP