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Perú declara emergencia sanitaria por 90 días por casos de influenza aviar en corrales

LIMA (AP) — Perú declaró el martes una emergencia sanitaria por 90 días para reforzar la vigilancia luego de identificar casos de influenza aviar en aves de corral en la capital.

La resolución del Ministerio de Agricultura publicada en el diario oficial El Peruano prohíbe movilizar aves domésticas vivas y sus huevos ubicados en las cercanías de la zona geográfica donde se hallaron animales infectados. Tampoco está permitido arrojar aves, vivas o muertas en la vía pública, canales de riego o ríos.

Al mismo tiempo se han prohibido los eventos donde se producen peleas de gallos, exposiciones, ferias u otras concentraciones de aves cerca de los lugares donde se hallaron las aves infectadas.

Mario Bonifaz, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, dijo a la radio local RPP que tras las medidas adoptadas no existe riesgo de transmisión de la influenza a través de la ingesta de carne de pollo o huevos porque las personas los cocen en agua hirviendo.

“El virus es bastante débil, bastante sensible al proceso de cocción, por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo”, dijo.

La gripe aviar es mortal para las aves. Su diseminación en granjas comerciales podría causar daños severos porque en Perú se producen alrededor de 750 millones de pollos por año y su carne es la preferida de los peruanos, según datos del Ministerio de Agricultura.

FUENTE: AP

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