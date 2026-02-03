Perú concede extradición a Argentina de un peruano sospechoso en el asesinato de tres jóvenes

Compartir en:









La Fiscalía General confirmó en sus redes sociales que Tony Valverde, de 20 años y quien vivió varios años en Buenos Aires, responderá ante la justicia argentina por un presunto homicidio agravado, cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante "ensañamiento, alevosía y violencia de género”.

La policía peruana capturó en octubre a Valverde, apodado “Pequeño J”, y a su cómplice argentino Matías Ozorio, de 28 años, en dos puntos diferentes de Lima. Ozorio fue expulsado poco después a Buenos Aires debido a que su ingreso a Perú había sido irregular. Valverde había quedado internado en una cárcel del sur de Lima.

Antes de que Valverde fuera extraditado, el Ministerio de Justicia indicó en una resolución que se deberá verificar que “no cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, caso contrario, aquella deberá considerarse aplazada”.

Valverde es señalado como el líder de una banda de narcotraficantes que operaba desde una barriada de Buenos Aires y que, según la hipótesis de la justicia argentina, habría dado la orden de ejecutar en septiembre a Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

El triple asesinato causó protestas en Argentina. Las jóvenes fueron encontradas sepultadas en el jardín de una casa de Florencio Varela, situada 26 kilómetros al sur de Buenos Aires. De acuerdo con las autopsias, las tres sufrieron diversas torturas antes de ser asesinadas en lo que habría sido una emboscada.

Según las autoridades argentinas, los asesinatos habrían sido una venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes integrada por argentinos y peruanos debido al presunto robo de cocaína.

Valverde nació en la región peruana de La Libertad, una zona de Perú plagada por la delincuencia organizada. FUENTE: AP