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Perú: asumen nuevos ministros tras renuncia de antecesores por desacuerdo en compra de aviones

LIMA (AP) — Los nuevos ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa asumieron sus cargos en Perú luego que sus antecesores en el cargo renunciaron el miércoles por estar en desacuerdo con el mandatario interino José María Balcázar en torno a la compra de aviones de guerra F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

En una ceremonia en el palacio presidencial donde no hubo presencia de la prensa, Balcazar juramentó a Carlos Pareja, un diplomático de carrera que fue embajador en Estados Unidos entre 2016 y 2018, que abarcó parte de los gobiernos de los presidentes Barack Obama y la primera gestión de Donald Trump.

La víspera, el mandatario nombró en Defensa a Amadeo Flores, un abogado cercano al partido Fuerza Popular, que lidera la candidata Keiko Fujimori. También ha sido asesor de la legisladora fujimorista Rosangela Barbarán y de una comisión parlamentaria dirigida por Fuerza Popular en 2018.

Balcázar había declarado a radios locales que al ser presidente interino no tenía “legitimidad” para endeudar a la próxima gestión, que asumirá a fines de julio, por 3.500 millones de dólares.

Lockheed Martin dijo el jueves en un comunicado que con la compra “Perú se une a otras 29 naciones y a una flota mundial de más de 2.800 F-16 que operan actualmente". El embajador de Estados Unidos en Perú Bernie Navarro indicó a la radio local Exitosa que las primeras unidades de la flota de F-16 será entregada en 2029.

Las compras precedentes de aviones de caza en la década de 1980 y 1990 estuvieron manchadas por escándalos de corrupción por los que fueron condenados varios funcionarios y jefes militares.

FUENTE: AP

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