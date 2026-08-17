Persiste el riesgo de inundaciones por tormentas del medio oeste al Atlántico medio en EEUU

Frank Gounder saca equipo de su taller de carpintería afectado por las inundaciones en Indianápolis, domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Obed Lamy) AP

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que rondas repetidas de lluvias intensas y tormentas eléctricas continuarán un día más antes de que un frente frío barra ese patrón meteorológico de la costa este el martes. Mientras tanto, gran parte de Virginia Occidental, el sureste de Ohio y el noreste de Kentucky estaban bajo vigilancia por inundaciones hasta la noche del lunes, y el nivel alto del agua que persistía por tormentas anteriores aumentaba la posibilidad de inundaciones repentinas.

En Indiana, donde días de tormentas e inundaciones dejaron al menos siete muertos, las aguas retrocedieron en el río White de Indianápolis y las lluvias disminuyeron en otras partes del estado el domingo. Pero una advertencia por inundación seguía vigente la mañana del lunes para parte del condado Randolph, en el centro-este de Indiana, donde hubo tormentas eléctricas.

“Aunque hemos visto tendencias alentadoras, el trabajo está lejos de terminar”, expresó Jacob Spence, director de la Agencia Metropolitana de Servicios de Emergencia en Indianápolis, donde funcionarios municipales lanzaron el domingo un sitio web para apoyar a los residentes afectados.

Entre los fallecidos por las tormentas que comenzaron el 11 de agosto están un niño de 4 años, tres hombres y tres mujeres, informó Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional del estado.

Además, entre las siete víctimas había un ciclista de 31 años que fue hallado muerto temprano el domingo en un agujero que se abrió en una carretera arrasada por las aguas en el condado Henry, al este de Indianápolis. El forense del condado Henry, Brian Clark, señaló que el hombre, James Briar, al parecer rodeó una barricada y cayó en el tramo de carretera colapsado.

Las lluvias intensas azotaron Indiana la última semana, haciendo que los ríos alcanzaran su cresta y estableciendo récords, mientras carreteras y puentes resultaron gravemente dañados o fueron arrasados por completo por las aguas que corrían con fuerza.

Más de 106.000 clientes en todo el estado seguían sin electricidad hasta la mañana del lunes, pero hubo hasta 300.000 afectados, según el sitio que da seguimiento a los apagones PowerOutage.us.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones destructivas estuvieron entre los impactos de tormentas severas que han causado estragos en el medio oeste y más allá en los últimos días. Tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas provocaron daños graves en comunidades desde Illinois hasta el oeste de Pensilvania.

El servicio meteorológico pronostica lluvias intensas y tormentas eléctricas en el alto valle del río Ohio hasta los Apalaches centrales, con posibilidad de tormentas severas a última hora del lunes en el este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP