americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pérez lanza juego completo de 1 hit y Marlins vencen 3-0 a Bravos

MIAMI (AP) — El dominicano Eury Pérez lanzó un juego de un solo hit para la apenas 11.ª blanqueada con juego completo en las Grandes Ligas esta temporada, y los Marlins de Miami vencieron la noche del viernes por 3-0 a los Bravos de Atlanta, ya clasificados a los playoffs.

El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Eury Pérez, hace un envío durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 25 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Eury Pérez, hace un envío durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 25 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Pérez (8-11), un derecho de 23 años, permitió su único hit cuando Sean Murphy conectó un sencillo al jardín izquierdo con un sinker al primer lanzamiento para abrir la sexta entrada.

Pérez ponchó a ocho y dio una base por bolas, realizando 105 lanzamientos para su primer juego completo en 68 aperturas en las Grandes Ligas. Pérez llegó con marca de 0-3 y efectividad de 9.76 en seis aperturas de por vida contra los Bravos.

El total de blanqueadas de la MLB este año es una menos que el del año pasado. Las únicas temporadas con menos fueron de 1871 a 1873.

Pérez lanzó el 21.º juego completo.

El dominicano Heriberto Hernández impulsó una carrera con un sencillo, y Conine conectó un jonrón ante el colombiano Didier Fuentes en una octava entrada de dos carreras.

Antes del juego, se guardó un breve momento de silencio por el exlanzador cubano de los Marlins José Fernández, en el 10.º aniversario de la muerte del dos veces All-Star en un accidente de navegación.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter