Pérez lanza juego completo de 1 hit y Marlins vencen 3-0 a Bravos

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El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Eury Pérez, hace un envío durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el 25 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Pérez (8-11), un derecho de 23 años, permitió su único hit cuando Sean Murphy conectó un sencillo al jardín izquierdo con un sinker al primer lanzamiento para abrir la sexta entrada.

Pérez ponchó a ocho y dio una base por bolas, realizando 105 lanzamientos para su primer juego completo en 68 aperturas en las Grandes Ligas. Pérez llegó con marca de 0-3 y efectividad de 9.76 en seis aperturas de por vida contra los Bravos.

El total de blanqueadas de la MLB este año es una menos que el del año pasado. Las únicas temporadas con menos fueron de 1871 a 1873.

Pérez lanzó el 21.º juego completo.

El dominicano Heriberto Hernández impulsó una carrera con un sencillo, y Conine conectó un jonrón ante el colombiano Didier Fuentes en una octava entrada de dos carreras.

Antes del juego, se guardó un breve momento de silencio por el exlanzador cubano de los Marlins José Fernández, en el 10.º aniversario de la muerte del dos veces All-Star en un accidente de navegación.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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