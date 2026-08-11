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Pérez lanza 6 innings en blanco, mientras que Albies y Olson pegan jonrón en 4-0 de Bravos ante Mets

ATLANTA (AP) — El venezolano Martín Pérez lanzó seis entradas más sin permitir carreras, Ozzie Albies y Matt Olson conectaron jonrones, y los Bravos de Atlanta vencieron el martes a los Mets de Nueva York por 4-0.

El primera bade de los Bravos de Atlanta, Matt Olson (28), celebra después de conectar un jonrón de dos carreras en la octava entrada del juego de béisbol contra los Mets de Nueva York, Martes 11 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
El primera bade de los Bravos de Atlanta, Matt Olson (28), celebra después de conectar un jonrón de dos carreras en la octava entrada del juego de béisbol contra los Mets de Nueva York, Martes 11 de agosto de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Pérez (8-6) extendió su racha sin permitir carreras a 18 entradas, la tercera activa más larga entre abridores en las Grandes Ligas, detrás de Drew Rasmussen de Tampa Bay y del dominicano Sandy Alcántara de Miami, ambos con 20 innings.

Albies conectó un jonrón en la quinta entrada ante un lanzamiento con cuenta de 0-2 de Nolan McLean (8-8), el único error importante del abridor de los Mets en seis episodios. Olson añadió su 35to jonrón en la octava, un batazo de dos carreras.

Los Bravos sumaron apenas tres hits, pero generaron suficiente ofensiva para Pérez, quien no ha permitido una carrera desde que el puertorriqueño Francisco Lindor, de los Mets, conectó un jonrón de dos vueltas el 27 de junio, cuando los equipos se enfrentaron en Nueva York.

El zurdo de 35 años ha dado un enorme impulso a la rotación de los Bravos, plagada de lesiones, desde que fue incorporado como refuerzo fuera del roster para los entrenamientos de pretemporada.

Atlanta anotó en la séptima sin conectar hit, aprovechando el descontrol de Jefry Yan. El novato no tuvo oportunidad de lucir su celebración de ponche: otorgó tres bases por bolas y lanzó un wild pitch que preparó el elevado de sacrificio del hondureño Mauricio Dubón.

Pérez enfrentó su único problema serio en la sexta, cuando Bo Bichette recibió base por bolas con un out y corrió hasta tercera con el sencillo del cubano Luis Robert Jr. al jardín derecho. Pero Carson Benge bateó para una doble matanza que terminó la entrada y le dio al zurdo de Atlanta su tercera salida consecutiva sin permitir carreras. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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