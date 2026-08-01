americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Perdomo y Carroll conectan jonrón en 7ma entrada de 7 carreras; Diamondbacks vencen a Guardianes

CLEVELAND (AP) — El dominicano Geraldo Perdomo y Corbin Carroll conectaron jonrones durante una séptima entrada de siete carreras, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el sábado 12-8 a los Guardianes de Cleveland para su cuarta victoria consecutiva.

El dominicano Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, pega un sencillo de dos carreras ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Phil Long)
El dominicano Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, pega un sencillo de dos carreras ante los Guardianes de Cleveland, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Phil Long) AP

Perdomo también tuvo el cuarto juego de cuatro hits de su trayectoria de seis años e impulsó tres carreras para los Diamondbacks, que ocupan el segundo puesto de comodín en la Liga Nacional. El campocorto está de 10-6 con cuatro carreras impulsadas en los dos primeros juegos de la serie.

Brian McCann conectó tres hits, mientras que Nolan Arenado también se voló la barda con un jonrón solitario en la octava entrada.

Rhys Hoskins y Chase DeLauter conectaron vuelacercas por Cleveland, que tiene marca de 5-10 desde la pausa del Juego de Estrellas. Steven Kwan añadió tres hits por los Guardianes (56-56), quienes cayeron a .500 por primera vez desde el 10 de mayo.

El mexicano Gerardo Carrillo (2-0), segundo de seis lanzadores de Arizona, se llevó la victoria tras lanzar dos entradas sin permitir carreras.

Los Diamondbacks enviaron a 10 bateadores al plato en la séptima. Perdomo abrió la entrada y puso a los Diamondbacks arriba 3-2 con un batazo al primer lanzamiento por encima de la barda del jardín derecho ante Hunter Gaddis (1-3).

_____

Deja tu comentario

Destacados del día

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: No hay razón para excluirlo

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: "No hay razón para excluirlo"

Personal de servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca la capital ucraniana con misiles balísticos y drones; se reportan 3 muertos

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter