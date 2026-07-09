PepsiCo reporta ingresos mejores a lo esperado pese a débil demanda

Frascos de Pepsi en un supermercado en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane) AP

“Creo que el consumidor está peor de lo que habíamos anticipado, y se debe principalmente a los precios de la gasolina”, declaró el jueves el director ejecutivo de PepsiCo, Ramon Laguarta, durante una conferencia telefónica con inversionistas.

Las acciones de PepsiCo cayeron un 4% en las operaciones matutinas del jueves.

El gigante de alimentos y bebidas señaló que sus ingresos netos aumentaron un 6,4% hasta 24.200 millones de dólares en el periodo de abril a junio. Eso fue mejor que los 23.900 millones que esperaba Wall Street, según analistas encuestados por FactSet.

PepsiCo empezó a recortar precios en marcas de valor como Santitas el año pasado, a medida que los clientes en Estados Unidos se mostraban cada vez más exasperados tras años de aumentos de precios. En febrero, antes del Super Bowl, PepsiCo redujo los precios de las papas fritas Lay’s, Doritos, Cheetos y Tostitos hasta en un 15%, lo que impulsó la demanda de botanas en el primer trimestre.

Pero en el segundo trimestre, a medida que subieron los precios de la gasolina, los volúmenes de ventas de botanas de PepsiCo se mantuvieron sin cambios en Norteamérica, mientras que sus volúmenes de bebidas cayeron un 4%. Laguarta comentó que las compras por impulso en gasolineras y tiendas de conveniencia se vieron particularmente afectadas.

Laguarta señaló que la empresa está trabajando con esas tiendas para atraer a los clientes con empaques más pequeños y combos de comidas.

“¿Cambiará en los próximos meses? Todo depende del precio de la gasolina. Así que, claramente, eso es algo que está fuera de nuestro control”, añadió Laguarta.

Las actitudes de los estadounidenses hacia la economía han mejorado ligeramente a medida que bajaron los precios de la gasolina, pero su perspectiva sigue siendo mayormente negativa. Y las hostilidades en Irán han comenzado a intensificarse de nuevo, lo que ha elevado los precios de la gasolina en los últimos dos días.

Las ventas fueron más fuertes en el extranjero, y sus volúmenes generales de botanas subieron un 3% mientras que los volúmenes de bebidas aumentaron un 2%. La empresa indicó que los productos con temática de la Copa del Mundo, incluidos sabores de edición limitada de Lay’s como Chorizo Portugués y Cebolla, impulsaron las ventas, particularmente en Europa.

PepsiCo, con sede en Purchase, Nueva York, indicó que seguirá invirtiendo para que sus productos sean más asequibles. La empresa también intenta responder a la demanda por productos más saludables. En marzo presentó Doritos Protein y Gatorade Lower Sugar, que no tiene sabores ni colores artificiales.

La empresa apuntó que está trabajando con minoristas para añadir espacio en estanterías para sus productos, lo que debería ayudar a impulsar las ventas en la segunda mitad de este año.

La utilidad neta se duplicó con creces en el segundo trimestre, hasta 2.980 millones de dólares. Ajustadas por partidas únicas, las ganancias de la empresa fueron de 2,20 dólares por acción, por encima del pronóstico de los analistas de 2,19.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP