Peña y Paredes disparan jonrones, Imai poncha a 8 y Astros vencen a Marlins 5-3

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El mexicano Isaac Paredes recibe felicitaciones en la caseta luego de conectar un jonrón de tres carreras ante los Marlins de Miami, el martes 21 de julio de 2026 (AP Foto/Kevin M. Cox) AP

Imai (6-4) cumplió su quinta apertura con ocho o más ponches y permitió una carrera con cuatro hits y tres bases por bolas. El novato japonés de 28 años ha permitido tres carreras o menos en cuatro de sus últimas cinco salidas.

El jonrón del dominicano Peña en la primera entrada fue originalmente decretado doble, pero los umpires revirtieron la decisión después de que el video mostró que la pelota golpeó una barandilla entre el jardín izquierdo y el central.

Lucas Spence amplió la ventaja con un doble impulsor en la segunda entrada, pero Kyle Stowers acercó a los Marlins a una carrera en la quinta con un doble remolcador.

El repunte duró poco. El boricua Christian Vázquez se embasó por un error, el cubano Yordan Alvarez llegó a primera tras un lanzamiento descontrolado en el tercer strike, y el mexicano Paredes hizo swing al primer lanzamiento que vio con dos outs en la quinta para conectar un jonrón de tres carreras de 388 pies hacia el jardín izquierdo.

Tyler Phillips (2-5) permitió tres carreras (dos limpias) con cinco hits en 4 1/3 entradas. Ponchó a dos y dio una base por bolas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP