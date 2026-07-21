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Peloteros proponen ampliar elegibilidad del draft, otra señal de choque laboral con la MLB

NUEVA YORK (AP) — Los peloteros propusieron ampliar la elegibilidad para el draft amateur en lugar de reducirla, mantener 20 rondas de selecciones y devolverlo a junio en otra propuesta que indica que se encaminan a una confrontación laboral en la temporada baja.

ARCHIVO - Foto del 11 de marzo del 2022, el abogado Bruce Meyer, director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, habla en conferencia de prensa. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 11 de marzo del 2022, el abogado Bruce Meyer, director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, habla en conferencia de prensa. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) AP

Durante una sesión de negociación de dos horas en la sede de las Grandes Ligas, el sindicato propuso el martes permitir que los estudiantes universitarios de segundo año sean elegibles para el draft junto con quienes terminan su tercer año, que son elegibles bajo las reglas actuales, al igual que los estudiantes de último año de secundaria.

La MLB manifestó el mes pasado que quería eliminar la elegibilidad de los estudiantes de último año de secundaria y de los jugadores colegiales de dos años, al argumentar que los programas universitarios ofrecen una mejor preparación para las carreras profesionales. La MLB también propuso reducir el draft a 12 rondas en 2027.

El sindicato también quiere aumentar los bonos por firma, mantener la posibilidad de negociar acuerdos en lugar de tener cupos fijos, reducir las sanciones por exceder los fondos destinados a bonos por firma, permitir que se intercambien más selecciones del draft y conservar las selecciones de la ronda de equilibrio competitivo. Aumentaría los fondos para bonos por firma para los equipos con menores ingresos y para aquellos que lleguen a la postemporada.

El contrato laboral de cinco años vence el primero de diciembre y se espera un cierre patronal que detendría los canjes y las firmas de la temporada baja, y pondría en riesgo el inicio de los entrenamientos de primavera el 9 de febrero y el día inaugural el 24 de marzo.

La MLB propuso en mayo un tope salarial por primera vez desde que los jugadores frenaron una propuesta durante una huelga de 7 meses y medio en 1994-95 que llevó a la primera cancelación de la Serie Mundial en 90 años. Los jugadores prometen no aceptar nunca un tope.

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