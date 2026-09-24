americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pelea Fury-Joshua programada para diciembre en Cardiff

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El esperado enfrentamiento entre Tyson Fury y Anthony Joshua por fin se hará realidad.

ARCHIVO - Anthony Joshua saluda a los espectadores tras perder ante Oleksandr Usyk, el 25 de septiembre de 2021, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein)
ARCHIVO - Anthony Joshua saluda a los espectadores tras perder ante Oleksandr Usyk, el 25 de septiembre de 2021, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein) AP

Los dos excampeones mundiales de peso pesado tienen previsto enfrentarse el 11 de diciembre en Cardiff, informó el jueves el promotor Turki Alalshikh.

"Durante 15 años nadie ha podido concretar esta pelea. Ahora puedo confirmar que Fury vs. Joshua llegará al Reino Unido, como les prometí a los aficionados británicos del boxeo. Se acabó el tiempo de hablar...”, publicó Alalshikh en X.

La pelea se realizará en el Principality Stadium.

El choque entre los rivales británicos ha sido una de las peleas más esperadas durante más de una década.

“LA ESPERA TERMINÓ. Tyson Fury y Anthony Joshua por fin chocan”, proclamó Matchroom, el promotor de Joshua, en X.

Fury salió del retiro este año y regresó al ring por primera vez en más de un año con victorias ante Arslanbek Makhmudov y Mariusz Wach.

Las únicas peleas de Joshua desde que perdió su combate por el título mundial de la FIB ante Daniel Dubois en 2024 fueron contra el youtuber Jake Paul y Kristian Prenga.

Alalshikh es un asesor saudí que organiza carteleras de boxeo para el reino.

Aunque es discutible que Fury y Joshua ya hayan pasado su mejor momento, se trata de una pelea que aun así probablemente atraerá la atención mundial y se transmitirá en vivo por Netflix en las primeras horas de la madrugada, ya entrando el 12 de diciembre.

Se necesitará aprobación para permitir que la pelea se lleve a cabo a esa hora.

El líder del Consejo de Cardiff, Chris Weaver, indicó: “Aún quedan algunos arreglos por finalizar con los organizadores, incluidos los cambios que se requieran en la licencia del recinto del Principality Stadium, pero esperamos con interés dar la bienvenida a los aficionados a la ciudad para lo que promete ser una noche inolvidable de boxeo”.

___

Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

En esta imagen, proporcionada por los Servicios de Emergencia de Ucrania, un cuerpo yace tendido en una calle tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 24 de septiembre de 2026. (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Ataques rusos matan a ocho en Ucrania mientras la ONU debate cómo terminar la guerra

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en histórico acercamiento entre EEUU y Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter