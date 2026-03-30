Payasos están en pie de lucha para amenizar los eventos colegiales en Bolivia

Un payaso grita consignas durante una protesta contra la prohibición gubernamental de celebrar fiestas navideñas en las escuelas durante el horario lectivo, frente al Ministerio de Educación en La Paz, Bolivia, el lunes 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Los payasos se congregaron en las puertas del Ministerio de Educación en La Paz para manifestar su malestar por una resolución de febrero que establece que los centros educativos deben cumplir “con los 200 días de clase establecidos” al año, por lo que “no se autoriza la realización de actividades extracurriculares” en las que ellos participaban entreteniendo a los escolares.

El 12 abril se celebra en Bolivia el Día del Niño, uno de los festejos donde los payasos son contratados por los padres de los alumnos para amenizar la jornada en los centros escolares.

Según los manifestantes, le medida del ministerio merma sus ingresos en medio de la crisis económica que enfrenta la nación andina.

A la protesta se sumaron artesanos que confeccionan trajes y se los alquilan a los padres de los escolares que participan en actos folclóricos y fotógrafos que son contratados para retratar esos momentos. Los dos gremios solían realizar sus servicios en las “horas cívicas” o extracurriculares en los colegios privados y públicos del país.

“Estas resoluciones nos afectan a todos los que trabajamos con el mundo infantil. En lo económico, y también los niños necesitan reír”, dijo a The Associated Press el dirigente de la Organización de Artistas Payasos de La Paz, Wilder Ramirez, llamado “Zapallito” . Mientras, sus compañeros coreaban: “Ministra ¿qué pasa? No tuviste infancia”.

El Ministerio de Educación, encabezado por Beatriz García, aseguró en un comunicado que las sugerencias de los sectores que se dicen afectados serán tomadas en cuenta para el próximo año.

Dijo que su prioridad es “garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes" y el cumplimiento de "los 200 días efectivos de clases establecidos", aunque también dijo comprender "la preocupación expresada por agrupaciones de bordadores, artesanos, fotógrafos y payasitos sobre la posible afectación económica en sus actividades, debido a la restricción de eventos extracurriculares durante la jornada escolar”.

Asimismo, les recordó que una circular emitida el pasado 27 de febrero autoriza “la realización voluntaria de actividades extracurriculares los días sábados y domingos”.

Mientras, funcionarios de la cartera se sentaron a dialogar con los líderes de la protesta.

Los payasos marcharon por el centro de La Paz haciendo sonar sus vuvuzelas, silbatos y petardos. “Quitan sonrisas, quitan trabajo”, decía el cartel que portaba uno de ellos.

“A siete de cada 10 de los que estamos movilizados nos ha afectado. Esta resolución nos disminuye nuestros ingresos y con esta crisis que vivimos se avizora un panorama cada vez más negro”, dijo a la AP el representante de la Confederación Sindical de Artesanos de Bolivia, Elías Gutiérrez.

Bolivia atraviesa por la peor crisis económica en cuatro décadas debido a que la producción de gas, su principal producto de exportación, cayó tras la declinación natural de los principales campos donde se explota, mermando así los ingresos y la liquidez de dólares.

FUENTE: AP