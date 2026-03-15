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Paul Thomas Anderson gana el Oscar a mejor dirección por "One Battle After Another"

LOS ÁNGELES (AP) — Paul Thomas Anderson ha figurado durante mucho tiempo entre los cineastas más influyentes del cine moderno. Ahora tiene un Oscar que lo confirma.

Paul Thomas Anderson recibe el premio a mejor dirección por One Battle After Another durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Paul Thomas Anderson recibe el premio a mejor dirección por "One Battle After Another" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Anderson ganó el Premio de la Academia a mejor dirección por “One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), el drama político que combina su característico relato centrado en los personajes con temas históricos de gran escala.

La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, sigue a un grupo de activistas políticos que atraviesan alianzas cambiantes y luchas de poder generacionales. Anderson aporta el mismo estilo visual preciso y el trabajo de personajes por capas que han definido su carrera.

Durante más de dos décadas, Anderson ha construido una de las trayectorias más respetadas del cine estadounidense. Se dio a conocer por primera vez con la película de 1997 “Boogie Nights” ("Boogie Nights: Juegos de placer"), un drama coral de gran aliento ambientado en la industria del cine para adultos que rápidamente lo consolidó como una nueva voz audaz.

Luego continuó con “Magnolia”, “Punch-Drunk Love” ("Embriagado de amor") y la imponente epopeya sobre la industria petrolera “There Will Be Blood” ("Petróleo sangriento"), considerada ampliamente como una de las películas definitorias del siglo XXI.

Anderson siguió cosechando elogios con “The Master” ("The Master: Todo Hombre Necesita Un Guía"), “Phantom Thread” ("El hilo fantasma") y “Licorice Pizza”, filmes celebrados por sus interpretaciones, su factura y su profundidad emocional.

Pese a múltiples nominaciones en las categorías de dirección y guion, Anderson nunca había ganado un Oscar por dirección hasta ahora.

Su triunfo por “One Battle After Another” afianza su lugar entre los cineastas más celebrados por la academia.

Otros nominados en la categoría incluyeron a Ryan Coogler por “Sinners” ("Pecadores"), Chloé Zhao por “Hamnet”, Joachim Trier por “Sentimental Value” ("Valor sentimental") y Josh Safdie por “Marty Supreme” (“Marty Supremo").

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Para más cobertura de los Oscar, visite https://apnews.com/hub/academy-awards.

FUENTE: AP

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