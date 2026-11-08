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Paul George y Jayson Tatum guían a Celtics a triunfo 117-97 sobre Bucks

MILWAUKEE (AP) — Paul George anotó 27 puntos, Jayson Tatum agregó 21 y los Celtics de Boston se impusieron con una victoria de 117-97 sobre los Bucks de Milwaukee, que atraviesan un mal momento, la noche del domingo.

Este fue el segundo enfrentamiento entre estos equipos en cinco noches. Los Celtics habían vencido 109-102 a los Bucks el miércoles en Boston, mientras daban descanso a Tatum.

Boston (8-2) construyó una ventaja lo suficientemente amplia el domingo como para sentar a Tatum durante todo el cuarto periodo, mientras los Celtics continuaban una gira de cuatro partidos que comenzó con una victoria de 119-80 en Charlotte el viernes. Luego, los Celtics viajan a Filadelfia y Toronto.

Kyle Kuzma encabezó a Milwaukee con 27 puntos.

Myles Turner anotó apenas tres puntos para los Bucks, aunque sí sumó cinco rebotes y un récord personal de siete asistencias. Turner, que ha encestado 1 de 15 en sus últimos dos partidos, venía de una actuación sin puntos en una derrota 121-107 ante los Raptors de Toronto en la Copa NBA el viernes.

Los Bucks (1-9) han tenido su peor inicio desde 1993-94, cuando perdieron 10 de sus primeros 11 partidos y terminaron 20-62.

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