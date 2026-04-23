Patriots: Mike Vrabel busca asesoría y se perderá el tercer día del draft NFL

Mike Vrabel, entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, durante una rueda de prensa, el martes 21 de abril de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

“Como dije el otro día, le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les iba a dar la mejor versión de mí que pudiera darles", dijo Vrabel a ESPN el miércoles por la noche. “Para poder hacerlo, me he comprometido a buscar asesoramiento, a partir de este fin de semana. Esto es algo en lo que he pensado mucho y es algo que le aconsejaría a un jugador que hiciera si yo lo estuviera orientando”.

“Siempre he querido liderar con el ejemplo, y creo que esto es lo que tengo que hacer para ser el mejor esposo, padre y entrenador que pueda ser", agregó. "No es algo fácil para mí admitirlo, pero sé que me convertirá en una mejor persona. Agradezco el apoyo que todos me han brindado y prometo una determinación más firme como resultado”.

Según el New York Post, que publicó las fotos este mes, las imágenes de Vrabel y Russini en un complejo turístico de Sedona fueron tomadas antes de las reuniones anuales de la NFL que comenzaron en Phoenix el 29 de marzo.

La NFL dijo el fin de semana pasado que no está investigando la conducta de Vrabel.

Vrabel abordó el asunto por primera vez el martes, cuando les comentó a los reporteros que ha tenido “conversaciones difíciles con personas que me importan”.

Vrabel y Russini, quienes están casados, difundieron declaraciones por escrito al Post después de la publicación de la historia, restando importancia a lo que muestran las fotos. Pero Russini renunció a The Athletic menos de una semana después, luego de que el reportaje del Post provocara una investigación interna en el medio deportivo, propiedad de The New York Times.

Vrabel señaló que habló con los jugadores sobre el asunto el lunes, después de que llegaron para el inicio del programa voluntario de entrenamientos. Estaba previsto que dos jugadores de los Patriots estuvieran disponibles para los reporteros el martes, pero Vrabel indicó que quería hablar antes que ellos. También afirmó que no quería que el interés por las fotos del Post desviara la atención del draft de la NFL, que comienza el jueves.

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El redactor deportivo de AP Kyle Hightower contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP