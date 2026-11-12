Patriots buscan un nuevo comienzo en Múnich tras tropiezos previos en el extranjero

El receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, DeMario Douglas, porta una bufanda del club de fútbol Bayern de Múnich mientras asiste a una conferencia de prensa después de una práctica de fútbol americano de la NFL en Múnich, Alemania, el jueves 12 de noviembre de 2026, antes del partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Lions de Detroit el domingo. (Foto AP/Matthias Schrader) AP

DeMario Douglas comentó que sufrió una intoxicación alimentaria la temporada siguiente, cuando los Patriots perdieron ante Jacksonville en Londres.

Nueva Inglaterra tiene otra oportunidad en el escenario internacional el domingo contra los Lions de Detroit en Múnich. Los Patriots vienen de una derrota abultada ante los Packers y esperan evitar caer a .500 de cara a su semana de descanso.

“Es la NFL, es un negocio de alta presión, es un deporte de alta presión. Así que creo que hay presión para jugar bien cada domingo y para salir con una victoria”, afirmó el quarterback Drake Maye el jueves, tras una práctica corta en las instalaciones del Bayern Múnich.

En su temporada de novato en 2024, Maye hizo su segunda apertura en la NFL y fue el único punto brillante en una derrota por 32-16 ante los Jaguars en el estadio de Wembley. Lanzó para 276 yardas y dos touchdowns.

El entonces entrenador Jerod Mayo calificó al equipo de “blando” tras su sexta derrota consecutiva.

El año anterior, los aficionados de los Patriots tuvieron que soportar la derrota ante Indianapolis en Frankfurt. Mac Jones fue enviado a la banca.

Aquí es donde llega el recordatorio de Tom Brady. Los Patriots ganaron tres partidos internacionales con Brady al mando: en 2009 y 2012 en Wembley y en 2017 en Ciudad de México.

A.J. Brown y Rhamondre Stevenson en el entrenamiento

Los Patriots (5-4) llegaron a Baviera el jueves por la mañana y realizaron una práctica ligera de repaso con trote, en medio de una llovizna a última hora de la tarde.

Las grandes preguntas de cara al fin de semana serán la disponibilidad del receptor A.J. Brown (tobillo/rodilla) y del corredor Rhamondre Stevenson (rodilla). Brown estuvo limitado en el entrenamiento del miércoles y participó el jueves, cuando los jugadores hicieron trotes en línea recta durante la parte abierta a los reporteros.

“Se siente bien, simplemente tener de vuelta a ese líder. Cada vez que está en el campo, aprendo”, dijo Douglas sobre Brown.

Brown, la principal incorporación del equipo en la temporada baja, suma apenas nueve recepciones para 101 yardas en lo que va de la temporada.

Stevenson trabajó aparte el jueves mientras sus compañeros estiraban y trotaba. El principal corredor del equipo (399 yardas en 102 acarreos) se lastimó la rodilla la semana pasada contra los Packers.

Maye señaló que ver a Stevenson en el entrenamiento “habla, primero, de que los medios en realidad no saben al 100% de qué están hablando muchas veces, y... de un tipo que quiere estar ahí”.

Antes de viajar el miércoles por la noche, los Patriots descartaron al guardia izquierdo Ben Brown (rodilla), al esquinero Carlton Davis III (rodilla) y al corredor TreVeyon Henderson (enfermedad). También siguen sin contar con el guardia derecho titular de la Semana 1, Mike Onwenu (tobillo), y con el guardia izquierdo Alijah Vera-Tucker (isquiotibiales), ambos actualmente en la lista de reservas lesionados.

¿París después?

La NFL no ha mostrado señales de frenar su impulso internacional. Esta temporada hay un récord de nueve partidos internacionales. El mes pasado, París fue sede por primera vez.

“Sería genial jugar en París”, manifestó Maye cuando le preguntaron en qué otro lugar le gustaría jugar.

El quarterback recordó que su abuela hablaba francés con fluidez cuando él estaba creciendo.

“Mis hermanos y yo hablamos un poquito, no muy bien”, dijo sobre su nivel de francés.

A Henry le hicieron una pregunta similar.

“¿Dónde quiero jugar después? En el Gillette Stadium”, respondió entre risas de los reporteros presentes, antes de añadir: “quizá en las BaHamás o el Caribe”.

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FUENTE: AP