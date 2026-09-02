Patrick Mahomes apunta a ser titular en la primera semana con los Chiefs

El quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes calienta antes del encuentro de pretemporada ante los Seahawks de Seattle el viernes 28 de agosto del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El dos veces MVP ha manifestado desde que se sometió a una cirugía en diciembre para reparar ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda que su objetivo era estar en el campo cuando comience la temporada.

Y aunque los médicos advirtieron inicialmente a Mahomes que había la posibilidad de que estuviera listo para jugar hasta octubre, el quarterback superó todas las expectativas en su rehabilitación, trabajando con el primer equipo durante todo el campamento de entrenamiento.

Mahomes no jugó en ningún partido de pretemporada. Pero ese siempre fue parte del plan.

“Va a seguir practicando tal como lo ha estado haciendo. Esto se parece más a una práctica aquí, mucho juego de uno contra uno estos próximos días. Eso es algo bueno”, dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, el miércoles, después de su primera práctica tras los recortes del roster.

Los Chiefs volverán a practicar el jueves antes de un fin de semana largo, y luego reanudarán el trabajo el lunes. Después de eso, entrarán en su calendario de semana de partido, con la mira puesta en el duelo del lunes por la noche entre dos de los favoritos del Oeste de la AFC esta temporada.

Una pregunta que se cierne sobre el regreso de Mahomes: ¿el hecho de no haber jugado un partido de pretemporada afectará su rendimiento? La única otra vez que pasó toda una pretemporada sin participar en una jugada de partido fue durante la pandemia, cuando se cancelaron todos los encuentros de exhibición.

“Pat y yo hemos estado trabajando un poco esta temporada baja, el timing y las cosas que necesitas pulir. Siento que cuando llegue el momento de jugar, todos estaremos listos”, comentó el receptor abierto de los Chiefs, Xavier Worthy, al ser consultado sobre la química con su quarterback:

Worthy siempre pensó que Mahomes estaría listo para el inicio de la campaña. De hecho, regresó temprano a Kansas City este verano para entrenar con el quarterbacks, quien pasaba sus días rehabilitando la rodilla mientras veía por televisión partidos de la Copa del Mundo.

“Su determinación y sus ganas están por encima de cualquier cosa que haya visto”, aseguró Worthy. “De alguna manera lidera al equipo así. Tienes a tu líder liderando de esa forma y los demás lo siguen. Es un tipo de ‘voluntad’, siempre dispuesto a trabajar”.

Otra incógnita es exactamente quién protegerá a Mahomes si juega en la Semana 1.

El tackle izquierdo Josh Simmons siguió sin practicar el miércoles debido a una persistente lesión de espalda, lo que obligó a Kansas City a reorganizar la línea ofensiva. Kahlil Benson, un novato que llegó fuera del draft, ha estado moviéndose por distintas posiciones en su ausencia, mientras que Jaylon Moore también ha recibido repeticiones con el primer equipo.

Quizá cautelosos por los problemas de lesiones al frente —el guard Trey Smith ha estado lidiando con una lesión de cadera—, los Chiefs realizaron un par de movimientos en los últimos días para reforzar su profundidad. Enviaron a Baltimore una selección condicional de sexta ronda por el novato no seleccionado en el draft Diego Pounds, y adquirieron a Joshua Ezeudu de los Giants a cambio de una selección de séptima ronda.

“Solo es cuestión de que se adapten a todo, desde el conteo para el snap hasta las jugadas, las indicaciones y la protección de pase. Fue genial tenerlos ahí. Hubo un par de tropiezos, pero en general hicieron un gran trabajo”, explicó Reid.

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FUENTE: AP