Pasajeros salvan a hombre succionado parcialmente por ventana rota en vuelo de Grecia a Alemania

ARCHIVO - Se observa el mostrador de Ryanair el 10 de agosto de 2018 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. (Foto AP/Paul White, archivo) AP

El pasajero, de 61 años, sufrió lesiones en el cuello y los hombros, así como quemaduras por fricción, según un funcionario de un hospital griego que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar detalles a los medios.

El incidente ocurrió en un vuelo matutino desde la ciudad griega de Salónica, en el norte del país, hacia Memmingen, cerca de Múnich, operado por Malta Air, una filial de Ryanair. Ryanair, la mayor aerolínea de bajo costo de Europa, indicó en un comunicado que la aeronave “regresó a Salónica poco después del despegue cuando una ventana de un pasajero se desprendió durante el vuelo”.

Pasajeros relataron a medios griegos que escucharon un fuerte estruendo, cayeron las máscaras de oxígeno y el avión comenzó a perder altitud.

Una pasajera, identificada sólo como Christina, contó a una radio de Salónica que algunos pasajeros entraron en pánico y gritaron, y que un pasajero fue succionado parcialmente por la ventana.

“Su cabeza entera, el cuello, los hombros” fueron jalados hacia afuera por la ventana, afirmó, y añadió que quienes estaban sentados cerca de él lo metieron de nuevo al avión.

“La mayoría de la gente se había quedado dormida, habíamos cerrado los ojos. Oímos un sonido, lo describiría como el estallido de una llanta… pero muy fuerte”, relató. “Supimos de inmediato que habíamos perdido presión porque perdimos altitud… Hubo gritos, chillidos y alaridos”.

El avión aterrizó con normalidad, los pasajeros regresaron a la terminal y uno de ellos solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Salónica, detalló la aerolínea en un comunicado. Posteriormente se proporcionó otra aeronave para llevar a los pasajeros a Alemania.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), la agencia federal de Estados Unidos que investiga incidentes de aviación y otros importantes de transporte, informó que fue notificada de que el vuelo regresó debido a “un problema en el motor derecho y despresurización de la cabina”.

La agencia añadió que está a la espera para ayudar en la investigación, que estará a cargo del Comité de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aeronaves de la República de Macedonia del Norte.

La aeronave era un Boeing 737-800, que puede transportar hasta 189 pasajeros. El avión de fuselaje estrecho fue entregado nuevo a Ryanair en 2008, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Los registros de vuelo muestran que la aeronave ascendió por encima de los 15.000 pies (4.570 metros) unos seis minutos después de la salida y luego descendió de inmediato hasta alrededor de 1.830 metros (6.000 pies) “para quemar combustible durante 30 minutos” antes de regresar a Salónica aproximadamente una hora después del despegue, indicó Flightradar24.

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El periodista de The Associated Press Rio Yamat contribuyó a este despacho desde Las Vegas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP