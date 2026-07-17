Parlamento de Japón consagra la sucesión solo masculina para la menguante familia imperial

ARCHIVO - La princesa Aiko (izquierda), hija del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, a su llegada a la conmemoración del 110 aniversario de la muerte de la esposa del exemperador Meiji, en el templo Meiji de Tokio, el 10 de abril de 2024. (Kazuhiro Nogi/Pool Foto vía AP, archivo) AP

Las modificaciones incluyen la adopción de parientes varones lejanos para engendrar futuros herederos y la posibilidad de que las princesas conserven su estatus real después de casarse con plebeyos.

Observadores de la realeza y expertos temen que las nuevas medidas puedan condenar a la institución hereditaria de 1.500 años al insistir en que solo los hombres pueden ser emperadores, lo que aviva la preocupación por la familia imperial, que se reduce y envejece rápidamente.

La hija del emperador Naruhito, de 24 años, goza de una enorme popularidad y muchos japoneses quieren que sea su sucesora, pero la princesa Aiko no puede optar al puesto por ser mujer. La regla de sucesión exclusivamente masculina implica que el trono debe pasar al hermano menor del emperador y luego a su sobrino, el príncipe Hisahito, de 19 años. El siguiente en la línea después de él es el tío del emperador, de 90 años.

En una familia imperial que otorga gran importancia a los bebés varones de sangre real, Hisahito es el primero que cumple esas características en cuatro décadas. Solo cinco de los 16 adultos de la familia imperial —no hay niños— son hombres.

Esto importa ya que la primera ministra, Sanae Takaichi, y otros conservadores insisten en que la línea de sucesión masculina es “la única fuente de la autoridad y legitimidad del emperador”, lo que servirá de base para las próximas medidas.

Aunque la madre de un emperador puede ser plebeya —como ocurre con el actual— solo los niños nacidos de hombres con sangre real pueden heredar el trono, según la Ley de la Casa Imperial.

La revisión de esa anticuada ley aprobada el viernes pretende consolidar el principio de ese linaje crucial al permitir la adopción de parientes varones reales lejanos para que sean los padres de futuros herederos.

Las nuevas medidas también permitirán que las princesas conserven su estatus real si se casan con un plebeyo.

“Es una declaración para impedir que haya mujeres monarcas (...) y para defender el linaje masculino a toda costa", manifestó Hideya Kawanishi, experto en monarquía de la Universidad de Nagoya. "No pueden decir que es chovinismo masculino, así que lo llaman tradición”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP