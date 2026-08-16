Paris Saint-Germain refuerza su ataque al fichar al extremo Mika Godts del Ajax

ARCHIVO - Mika Godts (izquierda), del Ajax, disputa el balón con Jonas Svensson, del Besiktas, durante el partido de fútbol de la Europa League entre ambos equipos en el Johan Cruyff Arena, en Ámsterdam, Países Bajos, el 26 de septiembre de 2024. (Foto AP/Maurice van Steen, Archivo) AP

PSG anunció el traspaso a última hora del sábado sin ofrecer detalles financieros. El diario deportivo L'Equipe estimó la operación en 55 millones de euros (64 millones de dólares), incluidos los bonus.

Fue el segundo fichaje del día, después de que el delantero Ferran Torres, campeón del mundo con España, llegara procedente de Barcelona por una cifra reportada de 50 millones de euros.

Godts, de 21 años, se formó en las categorías juveniles de Anderlecht antes de pasar por Genk y luego por Ajax. Jugó en el muy valorado equipo juvenil del club de Ámsterdam, Jong Ajax, antes de dar el salto al primer equipo.

En su primera temporada completa, el zurdo marcó ocho goles en 47 partidos en total y dejó una buena impresión en la Liga Europa. La temporada pasada, subió el nivel con 17 goles y 15 asistencias en 44 encuentros y se ganó un lugar en la selección de Bélgica.

“Estoy deseando ponerme esta camiseta (del PSG) y vivir el Parc des Princes y a sus aficionados. Lo daré todo en el campo para devolver la confianza que han depositado en mí”, afirmó Godts.

Cuánto tiempo de juego tendrá, sin embargo, está por verse, dada la fortaleza del ataque del PSG.

La llegada de Torres se produjo tras el fichaje veraniego del extremo francés Maghnes Akliouche, procedente de Monaco.

Los tres nuevos refuerzos se suman a un ataque que ya cuenta con el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, los delanteros franceses Désiré Doué y Bradley Barcola —a quien se vincula con un posible traspaso a Liverpool— y la figura georgiana Khvicha Kvaratskhelia.

Dembélé asistió a Doué en el gol del triunfo del PSG ante Aston Villa en la Supercopa de la UEFA el miércoles.

Fue el primero de hasta seis trofeos posibles esta temporada para el PSG, que se enfrentaba al campeón de la Copa de Francia, Lens, más tarde el domingo en el Trophée des Champions, un partido entre los ganadores de la liga y la copa de la temporada pasada.

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FUENTE: AP