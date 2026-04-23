Paraguay recibe a primeros deportados desde Estados Unidos bajo un acuerdo de tercer país seguro

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“En la fecha se ha registrado el ingreso al territorio nacional de 16 personas migrantes, todas mayores de edad y en condición de estadía transitoria”, informó en un comunicado la Dirección Nacional de Migraciones paraguaya.

En agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo de tercer país seguro con Paraguay, un instrumento que “ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay”, según indicó en un comunicado en ese momento el secretario de Estado, Marco Rubio.

El vuelo con los primeros inmigrantes aterrizó en la madrugada en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en la región metropolitana de la capital Asunción. La permanencia de los pasajeros en territorio paraguayo será de "carácter temporal y regulada, orientada a facilitar su retorno seguro a los países de origen” a través del acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó la Dirección de Migraciones.

En declaraciones a medios locales, el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, dijo que entre los deportados figuran ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y España. Agregó que habrá un segundo vuelo procedente del país norteamericano en mayo.

Inicialmente estaba previsto el arribo de 25 inmigrantes, pero nueve de ellos fueron rechazados por no contar con los requisitos de entrada necesarios, explicó el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano.

El servicio de migraciones indicó que los deportados no cuentan con antecedentes judiciales en sus países de origen, en Estados Unidos o en otros países de residencia previa, por lo que “no se brindarán detalles que permitan su individualización, en atención al carácter humanitario" de los mecanismos de cooperación y protección de sus derechos.

El acuerdo alcanzado el año pasado con Estados Unidos se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria llevada a cabo por el gobierno Trump, que se ha comprometido a deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. El país norteamericano ha alcanzado acuerdos similares con diversos países además de Paraguay, entre ellos El Salvador, Costa Rica, Panamá, Uganda y Sudán del Sur. Igualmente ha enviado deportados a México y al reino de Esuatini, en el sur de África. A este último fueron enviados en julio cinco hombres a quienes se mantiene en confinamiento solitario hasta que puedan ser deportados a sus países de origen. Estos acuerdos han sido duramente criticados por defensores de los derechos humanos. FUENTE: AP