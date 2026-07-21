Para el presidente de La Liga, Infantino debería dimitir por 'destruir la industria del fútbol'

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y el presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump presentan el trofeo de campeón de la Copa del Mundo a Rodri después de que España venció a Argentina en la final del domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Matt Rourke) AP

No es la primera vez que arremete contra Infantino por la congestión del calendario y por considerar una propuesta para ampliar el Mundial masculino de 2030 de 48 selecciones a 64.

“Aumentar el número de selecciones no tiene sentido. La industria del fútbol no es solo el Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial”, declaró Tebas a La Gazzetta dello Sport.

“A mi juicio, sí, creo que su tiempo se ha acabado”, afirmó sobre Infantino. “Sin embargo, cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones, así que no hay mucho más que añadir, ¿no? No hay un candidato opositor; nadie quiere presentarse solo para perder. Este es el sistema y está podrido desde la raíz".

“No debería seguir, pero no se irá. He escuchado a mucha gente que está en contra de Infantino. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño que está sufriendo el fútbol”.

La CONMEBOL, el organismo rector del fútbol sudamericano, ha presentado una propuesta oficial para ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones. La competición ya está encaminada a ser la edición más extensa, con seis países anfitriones repartidos en tres continentes.

“Es la competición nacional la que sostiene este deporte”, añadió Tebas. “Están destruyendo la industria del fútbol, que genera decenas de miles de empleos, por un evento que dura 40 días y en el que participa una minoría de jugadores”.

También criticó al organismo rector del fútbol mundial por las nuevas pausas de hidratación implementadas en el Mundial que terminó el domingo, así como por el descanso de 27 minutos —en lugar de los 15 habituales— durante la final en la que España derrotó 1-0 a Argentina.

Las pausas de hidratación a mitad de cada tiempo se introdujeron para ayudar a los jugadores a sobrellevar el calor del verano en Estados Unidos, Canadá y México. Pero los críticos sostienen que tuvieron consecuencias no previstas: arruinaron el ritmo del partido y dieron a los entrenadores la oportunidad de cambiar tácticamente la dinámica a favor de su equipo.

“La FIFA organiza las cosas como le da la gana, para lo que quiere, para sus propios intereses; desde luego, no por el fútbol”, sostuvo Tebas. “Las pausas de hidratación son una mentira. Las tenemos en La Liga, pero solo cuando hace realmente calor. Aquí, los campos en Dallas, Los Ángeles y Atlanta tenían aire acondicionado. Fue una mentira, y solo una pausa para publicidad”.

Infantino anunció en abril que se postularía a la reelección para un cuarto mandato como presidente. La votación para el periodo 2027–2031 está programada para el 18 de marzo en Marruecos.

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FUENTE: AP