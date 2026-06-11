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Panthers y Jalen Coker acuerdan extensión de contrato por 35 millones: fuente de AP

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Panthers de Carolina y el receptor abierto Jalen Coker acordaron los términos de una extensión de contrato por tres años y 35 millones de dólares la noche del jueves, que lo mantendrá con el equipo hasta 2019, según una persona familiarizada con la situación.

ARCHIVO - El receptor abierto de los Panthers de Carolina, Jalen Coker, atrapa un pase durante la práctica de fútbol americano de la NFL del equipo en Charlotte, Carolina del Norte, el 2 de junio de 2026. (Foto AP/Nell Redmond, Archivo)
ARCHIVO - El receptor abierto de los Panthers de Carolina, Jalen Coker, atrapa un pase durante la práctica de fútbol americano de la NFL del equipo en Charlotte, Carolina del Norte, el 2 de junio de 2026. (Foto AP/Nell Redmond, Archivo) AP

El entrenador de los Panthers, Dave Canales, declaró a finales de la temporada pasada que Coker, firmado como agente libre no reclutado procedente de Holy Cross en 2024, sería el receptor abierto titular del equipo en adelante. Canales y los Panthers reafirmaron su compromiso con él con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Es raro que los equipos extiendan contratos a agentes libres con derechos exclusivos, pero los Panthers estaban convencidos de que Coker es una parte valiosa de su futuro. La temporada pasada tuvo 43 recepciones para 394 yardas y tres touchdowns, después de perderse el primer mes de la campaña por una lesión. Cerró el año con fuerza y finalmente reemplazó a Xavier Legette, la selección de primera ronda de Carolina en 2024, en la alineación titular junto a Tetairoa McMillan, el Novato Ofensivo del Año de la AP la temporada pasada.

Coker tuvo una actuación destacada en la derrota de Carolina ante los Rams de Los Ángeles en los playoffs, en la ronda de comodines de la NFC, con nueve recepciones para 124 yardas y un touchdown.

Coker no recibió mucha atención de los principales programas universitarios de la División I al salir de la escuela secundaria y se decidió por asistir a Holy Cross. Le prometió a su madre que no se transferiría y que se quedaría allí hasta el final y obtendría su título. Jugó cuatro años en Holy Cross y atrapó 163 pases para 2.684 yardas y un récord escolar de 31 touchdowns.

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