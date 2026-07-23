Panthers pierden a linebacker exterior Nic Scourton por rotura de ligamento, dice fuente a la AP

Nic Scourton, linebacker de los Panthers de Carolina, ingresa en el campo de entrenamiento el jueves 23 de julio de 2026, en Charlotte (AP Foto/Scott Kinser) AP

La persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo aún no ha anunciado la noticia, indicó que Scourton será colocado esta semana en la lista de lesionados.

Se trata de un golpe enorme para los Panthers, que contaban con Scourton para que fuera un cazamariscales de primer nivel en el lado opuesto del agente libre Jaelan Phillips, contratado recientemente.

Scourton, una selección de segunda ronda en 2025 procedente de Texas A&M, tuvo una temporada sobresaliente de novato con los Panthers, al disputar 17 partidos con ocho titularidades. Terminó la campaña con 47 tacleadas, cinco capturas y nueve golpes al quarterback, mientras se consolidaba como un titular clave para la 15.ª defensa mejor clasificada de la NFL.

El entrenador de los Panthers, Dave Canales, dijo en la jornada, antes de conocer el alcance de la lesión: “Tenemos variantes. Por eso seguimos trayendo jugadores. ... Si se llega a eso (una lesión grave), tenemos jugadores en los que confiamos”.

Scourton cayó en el campo mojado hacia el final de la práctica durante los ejercicios del equipo. Los jugadores se reunieron de inmediato a su alrededor, con una rodilla en tierra.

El jugador lesionado se cubrió el rostro con una mano mientras lo conducían hacia un carrito que lo esperaba.

Cuando salía del campo, el carrito se detuvo y Canales y cada jugador de la nómina se acercaron individualmente para abrazar a Scourton antes de que lo llevaran a la enfermería.

“Se preocupan los unos por los otros”, expresó Canales. “Siempre que estás en un grupo de personas que hacen algo difícil juntas, eso tiene la manera de crear un vínculo especial. Entre todos los entrenamientos y pasar por una temporada completa y una pretemporada y todo eso, significa algo para los muchachos. Estoy orgulloso de eso”.

Scourton parecía estar enredado en un bloqueo con un liniero ofensivo en el momento de la lesión.

El quarterback de los Panthers, Bryce Young, estaba cerca de la jugada en ese momento, pero comentó que no vio lo que ocurrió.

Elogió a Scourton por lo rápido que se ha convertido en un líder de la defensa.

“Ha sido realmente genial verlo encontrar su lugar. Tiene un motor altísimo, tiene una energía estupenda. Es divertido estar cerca de él", expresó Young. "Se transforma en un competidor distinto cuando está en el campo. Lo sentimos durante la práctica. Ha elevado el nivel de (intensidad en) la práctica muchas veces. Todavía no sabemos nada (sobre la lesión), pero estamos orando por él”.

No está claro quién ocupará el lugar de Scourton en la alineación titular.

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FUENTE: AP