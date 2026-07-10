Panamá evalúa posible continuidad de seleccionador Thomas Christiansen tras participación en Mundial

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, reacciona durante el partido de fútbol del Grupo L de la Copa Mundial entre Panamá e Inglaterra en East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU, el sábado 27 de junio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, dijo en conferencia de prensa el viernes que se está en un proceso que incluye la posible renovación de Christiansen o la elección de otro seleccionador. El contrato del técnico español-danés concluyó el 30 de junio.

Arias y otros miembros de la federación dejaron en claro que la decisión que tomen respecto al nuevo técnico y del proyecto a seguir tendrá que ser ratificada o no a fin de año por los nuevos directivos que deben ser elegidos próximamente.

“Se hace todo el esfuerzo posible para que eso se dé”, afirmó Arias en alusión a la posible continuidad del seleccionador europeo de 53 años.

El técnico danés-español asumió las riendas de Panamá en 2020 en un primer periodo que terminó sin poder lograr la clasificación a Qatar 2022, luego del primer viaje mundialista de los panameños a Rusia 2018.

Se le extendió el contrato para un ciclo más y logró consumar el pasaje para la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México.

El exportero Jaime Penedo, director deportivo de la federación, dijo en la conferencia que están “conforme con los resultados” alcanzados por Christiansen.

Aunque volvió a despedirse en primera ronda del Mundial al perder sus tres partidos ante Ghana (1-0), Croacia (1-0) e Inglaterra (2-0), Panamá dio más pelea a sus rivales que en su primera cita, en que fue goleada por Bélgica (3-0) e Inglaterra (6-1), antes de cerrar con un revés ante Túnez 2-1.

“Me siento orgulloso de cómo hemos competido en este Mundial”, resaltó Christiansen, quien impuso el récord de 92 partidos como timonel de Panamá.

El seleccionador fue criticado, empero, por no haber incluido en la convocatoria al joven atacante Kadir Barría del Botafogo y llevar a jugadores con problemas de lesiones, como el mediocampista Adalberto Carrasquilla — que no vio minutos en el Mundial —, o que no estaban en buena forma para las exigencias del torneo.

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FUENTE: AP