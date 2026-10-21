Palmeiras vence en penales a Fluminense y clasifica a la final de la Copa Libertadores

Los jugadores del Palmeiras festejan tras vencer por penales a Fluminense el miércoles 21 de octubre de 2026, en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, disputada en Sao Paulo (AP Foto/Andre Penner) AP

El arquero Carlos Miguel detuvo el cuarto disparo de Nonato y Marlon Freitas convirtió el quinto intento del Verdao para sentenciar la semifinal que había terminado 2-2 en el marcador global.

Luego del triunfo por 2-1 conseguido la semana anterior en Río de Janeiro, Palmeiras desarrolló un plan defensivo como local en Sao Paulo, pero un gol de Hércules a los 82 minutos le dio el triunfo por 1-0 al equipo carioca y envió la definición a los penales.

El conjunto paulista también contó con los aciertos desde los 11 metros de Mauricio, Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Joaquín Piquerez.

Por Fluminense convirtieron Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana antes del yerro de Nonato.

Palmeiras, ganador del torneo en 1999, 2020 y 2021, llegó a la final por octava ocasión y buscará revancha tras caer en el partido decisivo el año pasado ante Flamengo.

El otro finalista se conocerá este jueves tras el enfrentamiento entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que igualaron 0-0 en el primer choque.

La final de la Libertadores se realizará el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Nubank Parque, Sao Paulo, Fluminense igualó la eliminatoria a ocho minutos del final con un remate de Hércules, que recibió el balón de Wesley Nata y perforó las redes desde fuera del área.

Hasta ese momento, el ejercicio defensivo de Palmeiras había dado resultados y parecía encaminado a defender la renta lograda hace una semana en el Maracaná.

El tanto de Hércules fue apenas el segundo tiro a puerta de los cariocas durante el compromiso.

Fluminense demostró sus intenciones antes de que se cumpliera el primer minuto de juego con un disparo cruzado de Hulk, que fue detenido por Carlos Miguel.

El sobresalto alertó a Palmeiras, que en el resto de la primera parte controló el ritmo de juego y no concedió espacios al ataque liderado por Hulk y los extremos Jefferson Savarino y Agustín Canobbio.

La defensa del Verdao, que contó con el regreso del capitán Gustavo Gómez, quien se perdió el encuentro de ida por sanción, impuso condiciones y no permitió libertades.

Con más posesión y control del trámite, Palmeiras sólo se acercó con remates lejanos de Joaquín Piquerez y Alexander Barboza.

A los 30 minutos, la zaga de Fluminense tuvo la baja de Julián Millán, quien sufrió una lesión muscular y fue sustituido por Ignacio.

Para la segunda mitad, el técnico de Fluminense Marcao movió su banquillo en busca de igualar la llave y dio entrada a Kevin Serna en lugar de Savarino.

Fluminense adelantó sus líneas y Palmeiras aprovechó los espacios al contragolpe, pero Andreas Pereira y Sosa fallaron sendos disparos dentro del área.

Nata y Hércules se juntaron en la etapa final del encuentro y castigaron el plan defensivo del equipo dirigido por Abel Ferreira, que firmó su único tiro al arco a los 86 minutos a través de Sosa.

Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán el campeón de la Sudamericana

Atlético Mineiro hizo valer la ventaja de tres goles conseguida en el partido de ida y pese a caer 2-0 en su visita a Montevideo City Torque avanzó a la final de la Copa Sudamericana con un marcador global de 3-2.

El Galo, finalista de la pasada edición en la que cayó ante Lanús, se medirá con Boca Juniors en la final que se realizará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El ecuatoriano Alan Franco fue expulsado a los 75 minutos por doble amonestación.

Montevideo City Torque se impuso con los tantos de Kevin Silva y Gary Kagelmacher en el tramo final del encuentro.

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FUENTE: AP