Pallante iguala su máximo número de la campaña con 8 ponches y Cardenales arrollan 7-0 a Rojos

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El puertorriqueño Bryan Torres, de los Cardenales de San Luis, corre tras conectar un sencillo productor ante los Rojos de Cincinnati, el sábado 25 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Kane) AP

Pallante (11-6) permitió dos hits y una base por bolas, y Gordon Graceffo lanzó dos innings como relevista por San Luis, que cortó una racha de dos derrotas. Los Cardenales habían perdido seis de sus siete juegos anteriores.

Seis bateadores consecutivos de los Cardenales se embasaron con un out en la sexta entrada antes de que Nathan Church colocara un toque suicida que impulsó al puertorriqueño Bryan Torres y que les dio a los Cardenales una ventaja de 7-0.

El panameño Iván Herrera conectó un doble de dos carreras al jardín izquierdo para cortar una mala racha en la que se había ido de 12-0. Torres pegó un sencillo productor al jardín izquierdo, y Blaze Jordan conectó un rodado suave que terminó en sencillo de dos carreras al jardín derecho para poner fin a la noche de Hunter Greene (2-2).

Cincinnati había ganado tres juegos seguidos y cinco de siete desde la pausa del Juego de Estrellas.

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FUENTE: AP