Palacios conecta sencillo impulsor en la 9na y Rays vencen 2-1 a Medias Rojas

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El pelotero de los Rays de Tampa Bay, Richie Palacios (al frente), es bañado con agua por Taylor Walls después de que Palacios conectara un sencillo de oro (walk-off) ante el lanzador de los Medias Rojas de Boston, Garrett Whitlock, durante la novena entrada de un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

Tampa Bay, que tiene tres triunfos dejando tendido al rival en su actual estadía en casa, redujo a cinco juegos su número mágico para asegurar el título del Este de la Liga Americana. Los Yankees, segundos, están en Arizona el sábado por la noche.

Antes del sencillo de Palacios, los Rays estaban de 17-0 con corredores en posición de anotar en los dos primeros juegos de la serie. Los Rays, ya con boleto a la postemporada y ganadores de siete de sus últimos ocho, aprovecharon dos botes afortunados en la novena.

En su intento por asegurar un boleto de comodín, los Medias Rojas desperdiciaron una gran oportunidad en la parte alta de la novena.

Ante el cerrador Bryan Baker (4-2) en un juego empatado, Boston consiguió el doble de Caleb Durbin y el triple del mexicoamericano Jarren Duran.

El mexicano Jonathan Aranda empató el juego con un jonrón solitario hacia la banda contraria al primer lanzamiento de la cuarta entrada de los Rays.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP