Pakistán recupera más restos de avión de carga en mar Arábigo en 3er día de búsqueda

En esta fotografía difundida por la Armada de Pakistán, personal de dicha fuerza examina los restos de un avión de carga de la aerolínea privada K2 Airways a bordo de un buque naval, tras haberlos recuperado de las profundidades marinas cerca de Omara, al oeste de Karachi, Pakistán, el miércoles 8 de julio de 2026. (Armada de Pakistán vía AP) AP

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán indicó en una publicación en X que las operaciones de búsqueda y rescate de la Armada de Pakistán y de la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán seguían en marcha en aguas profundas, con aeronaves y otros recursos desplegados en un esfuerzo coordinado para localizar a la tripulación desaparecida.

La autoridad no ofreció más detalles y señaló que se compartirán nuevas actualizaciones más adelante. La causa del incidente sigue bajo investigación.

El avión de carga, operado por la aerolínea privada K2 Airways con sede en Karachi, desapareció del radar a última hora del martes cuando volaba de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, a Karachi, Pakistán, tras reportar una falla en su sistema de navegación.

La Armada recuperó los primeros fragmentos de los restos el miércoles a unos 100 kilómetros (60 millas) de la localidad costera de Ormara, en la costa suroccidental de Makran, en la provincia de Baluchistán. Las autoridades han señalado que el fuselaje principal de la aeronave y los cinco tripulantes siguen desaparecidos.

Al tiempo que la búsqueda entraba en su tercer día, familiares de la tripulación esperaban noticias ansiosamente, aferrándose a la esperanza de que sus seres queridos pudieran, de algún modo, ser hallados con vida pese a las probabilidades.

Nazim Jatoi, padre del copiloto Faisal Jatoi, instó al gobierno a recurrir a empresas con experiencia en localizar cajas negras de aeronaves en aguas profundas, y sostuvo que los registradores de datos de vuelo y de voces de cabina serán cruciales para determinar qué causó la caída.

“Los restos recuperados hasta ahora son los escombros más ligeros que se mantuvieron a flote y fueron avistados durante la búsqueda", declaró Jatoi a The Associated Press. "El gobierno debería hacer todo lo posible por localizar las secciones más pesadas del avión que se hundieron tras el incidente”.

Jatoi dijo temer que las autoridades concluyan que existen pocas posibilidades de encontrar sobrevivientes si la operación continúa durante una semana sin resultados, pero pidió a las autoridades que mantengan los esfuerzos hasta que se encuentre a los tripulantes.

“Esta es nuestra solicitud al gobierno, y este es nuestro humilde ruego”, expresó.

Los familiares del ingeniero de vuelo del avión, Muhammad Arif Siddiqui, también permanecían sentados en silencio afuera de su casa en Karachi, recibiendo a parientes a la espera de noticias.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha ordenado a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles para localizar a los tripulantes desaparecidos, y K2 Airways afirmó que está brindando plena cooperación a las autoridades de aviación civil que investigan el desplome.

La búsqueda se ha complicado por el mar agitado, los fuertes vientos y las corrientes oceánicas cambiantes, que pueden dispersar los restos flotantes en un área amplia y dificultar la localización precisa del lugar del siniestro.

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán explicó que los datos de radar mostraban que la aeronave descendió rápidamente antes que se perdiera el contacto por radio y radar alrededor de las 21:21 del martes, a unos 287 kilómetros (178 millas) al oeste de Karachi.

Pakistán ha registrado varios accidentes aéreos mortales en las últimas décadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP