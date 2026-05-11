Pakistán protesta ante Afganistán por atentado que mató a 15 policías

Personas ofrecen oraciones fúnebres por los policías que murieron en el atentado suicida perpetrado durante la noche en un puesto de seguridad en Fatah Khel, en Bannu, un distrito de la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Aamad Khattak) AP

Islamabad ha atribuido el ataque, ocurrido a última hora del sábado, a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP. Las autoridades paquistaníes han acusado durante mucho tiempo al gobierno talibán de dar refugio al TTP, un grupo separado pero estrechamente aliado de los talibanes afganos. Kabul niega la acusación y sostiene que no permite que milicianos utilicen suelo afgano para atacar a otros países.

La queja fue entregada al encargado de negocios afgano, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en un comunicado, en el que añadió que “una investigación detallada del incidente, junto con las pruebas recopiladas y la inteligencia técnica” indicaban que el ataque fue “planificado por terroristas que residen en Afganistán”.

También se le comunicó a Kabul que Islamabad “se reserva el derecho de responder de manera decisiva contra los autores de este acto bárbaro”, señaló el comunicado.

De momento no hay declaraciones por parte de Kabul.

El ataque en Bannu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, se produjo luego que un agresor suicida, respaldado por varios hombres armados, detonara un vehículo cargado de explosivos cerca del puesto de seguridad, lo que desencadenó un tiroteo. Algunos agentes murieron en el intercambio de disparos, y otros fallecieron después que se derrumbara parte del edificio, según la policía local. Otros cuatro resultaron heridos.

Un grupo escindido de reciente formación de los talibanes paquistaníes, Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, se atribuyó la autoría del ataque. Islamabad ha acusado al grupo de ser una fachada de los talibanes paquistaníes.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de la violencia miliciana en los últimos años, y gran parte de ella se atribuye al TTP.

Las tensiones entre Islamabad y Kabul han persistido, con enfrentamientos que han matado a cientos de personas desde finales de febrero. A principios de abril, los talibanes afganos y funcionarios paquistaníes sostuvieron conversaciones de paz mediadas por China. Sin embargo, han continuado choques esporádicos a través de la frontera, aunque con menor intensidad que antes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP