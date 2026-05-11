americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pakistán protesta ante Afganistán por atentado que mató a 15 policías

ISLAMABAD (AP) — Pakistán convocó a un alto diplomático afgano el lunes para presentar una protesta formal por un atentado cometido por un agresor suicida en el noroeste del país, en la frontera con Afganistán, que mató a 15 policías.

Personas ofrecen oraciones fúnebres por los policías que murieron en el atentado suicida perpetrado durante la noche en un puesto de seguridad en Fatah Khel, en Bannu, un distrito de la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Aamad Khattak)
Personas ofrecen oraciones fúnebres por los policías que murieron en el atentado suicida perpetrado durante la noche en un puesto de seguridad en Fatah Khel, en Bannu, un distrito de la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Aamad Khattak) AP

Islamabad ha atribuido el ataque, ocurrido a última hora del sábado, a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP. Las autoridades paquistaníes han acusado durante mucho tiempo al gobierno talibán de dar refugio al TTP, un grupo separado pero estrechamente aliado de los talibanes afganos. Kabul niega la acusación y sostiene que no permite que milicianos utilicen suelo afgano para atacar a otros países.

La queja fue entregada al encargado de negocios afgano, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán en un comunicado, en el que añadió que “una investigación detallada del incidente, junto con las pruebas recopiladas y la inteligencia técnica” indicaban que el ataque fue “planificado por terroristas que residen en Afganistán”.

También se le comunicó a Kabul que Islamabad “se reserva el derecho de responder de manera decisiva contra los autores de este acto bárbaro”, señaló el comunicado.

De momento no hay declaraciones por parte de Kabul.

El ataque en Bannu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, se produjo luego que un agresor suicida, respaldado por varios hombres armados, detonara un vehículo cargado de explosivos cerca del puesto de seguridad, lo que desencadenó un tiroteo. Algunos agentes murieron en el intercambio de disparos, y otros fallecieron después que se derrumbara parte del edificio, según la policía local. Otros cuatro resultaron heridos.

Un grupo escindido de reciente formación de los talibanes paquistaníes, Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, se atribuyó la autoría del ataque. Islamabad ha acusado al grupo de ser una fachada de los talibanes paquistaníes.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de la violencia miliciana en los últimos años, y gran parte de ella se atribuye al TTP.

Las tensiones entre Islamabad y Kabul han persistido, con enfrentamientos que han matado a cientos de personas desde finales de febrero. A principios de abril, los talibanes afganos y funcionarios paquistaníes sostuvieron conversaciones de paz mediadas por China. Sin embargo, han continuado choques esporádicos a través de la frontera, aunque con menor intensidad que antes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Bruno Rodríguez hacer el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

ICE arresta en Hialeah a cubano indocumentado condenado por tráfico de cocaína

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de totalmente inaceptable

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de "totalmente inaceptable"

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

El MV Hondius, un crucero afectado por un brote de hantavirus, se ve fondeado tras llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife, en el archipiélago español de Islas Canarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter