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Pakistán mata a 10 rebeldes en Baluchistán; coche-bomba mata a tres civiles en el suroeste

ISLAMABAD (AP) — Las fuerzas de seguridad paquistaníes se enfrentaron con milicianos en la provincia suroccidental de Baluchistán y mataron a 10 insurgentes. También se informó que una bomba colocada en un automóvil detonó de forma prematura el miércoles lo que causó la muerte de tres personas en una vivienda cercana y también de ocho milicianos que estaban instalando los explosivos.

Los enfrentamientos formaron parte de una operación del gobierno contra lo que denomina miembros de “Fitna Al Hindustan”, un término que usa para referirse a grupos separatistas baluchis, a los que Islamabad acusa de contar con el respaldo de India. Nueva Delhi niega apoyar a milicianos en Pakistán.

El ejército indicó que otros dos soldados resultaron heridos. El atentado con coche-bomba ocurrió en el distrito de Surab, en la provincia.

Baluchistán es la provincia más grande de Pakistán, pero la menos poblada, y desde hace tiempo enfrenta una insurgencia separatista encabezada por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, de base étnica baluchi. El ELB ha perpetrado numerosos ataques en los últimos años, a menudo dirigidos contra fuerzas de seguridad, intereses chinos y proyectos de infraestructura.

Baluchistán también ha registrado ataques de los talibanes paquistaníes, que son un grupo separado, pero aliado de los talibanes afganos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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