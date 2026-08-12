Pakistán mata a 10 rebeldes en Baluchistán; coche-bomba mata a tres civiles en el suroeste

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Los enfrentamientos formaron parte de una operación del gobierno contra lo que denomina miembros de “Fitna Al Hindustan”, un término que usa para referirse a grupos separatistas baluchis, a los que Islamabad acusa de contar con el respaldo de India. Nueva Delhi niega apoyar a milicianos en Pakistán.

El ejército indicó que otros dos soldados resultaron heridos. El atentado con coche-bomba ocurrió en el distrito de Surab, en la provincia.

Baluchistán es la provincia más grande de Pakistán, pero la menos poblada, y desde hace tiempo enfrenta una insurgencia separatista encabezada por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, de base étnica baluchi. El ELB ha perpetrado numerosos ataques en los últimos años, a menudo dirigidos contra fuerzas de seguridad, intereses chinos y proyectos de infraestructura.

Baluchistán también ha registrado ataques de los talibanes paquistaníes, que son un grupo separado, pero aliado de los talibanes afganos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP