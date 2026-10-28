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Pakistán aprueba vuelos de aerolíneas taiwanesas tras reporte de restricciones

ISLAMABAD (AP) — Pakistán le permitirá a dos aerolíneas taiwanesas usar su espacio aéreo, según documentos oficiales, horas después de un reporte según el cual Islamabad les había prohibido hacerlo en apoyo a la política de “una sola China” de Beijing.

La Autoridad de Aviación Civil de Pakistán aprobó los vuelos de pasajeros y de carga operados por EVA Air y China Airlines desde el 28 de octubre hasta el 27 de marzo de 2027, según documentos fechados el miércoles.

Un reporte inicial de Bloomberg citó al ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, diciendo que el país había cerrado su espacio aéreo a las aerolíneas taiwanesas. Posteriormente, la agencia de noticias informó que Pakistán había restablecido sus derechos de sobrevuelo.

No ha habido comentarios de Asif. Los documentos de aprobación no mencionan una restricción previa ni explican si las autorizaciones representan un cambio de postura.

Pakistán ha respaldado desde hace tiempo la política de “una sola China” de Beijing, que reclama a la isla autogobernada de Taiwán como parte de su territorio. Beijing no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de la isla, y China exige a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas que renuncien a vínculos formales con Taipéi.

En abril, el presidente taiwanés Lai Ching-te pospuso una visita a Esuatini, el único socio diplomático de Taiwán en África, después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar retiraran los permisos de sobrevuelo. El gobierno de Taiwán atribuyó la medida a presiones de Beijing. China negó haber ejercido presión, pero elogió las decisiones de esos países.

Lai finalmente llegó a Esuatini en mayo.

China y Taiwán han sido gobernados por separado desde 1949, cuando las fuerzas comunistas ganaron la guerra civil china y el derrotado gobierno nacionalista huyó a la isla.

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La corresponsal Simina Mistreanu contribuyó con esta nota desde Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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