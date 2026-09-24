Países Bajos 1, Alemania 1: Xavi y Klopp debutan como técnicos con empate intenso

Unos aficionados neerlandeses sostienen una manta de bienvenida para el entrenador de los Países Bajos, Xavi Hernández, durante el partido de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA entre Holanda y Alemania, en Ámsterdam, Países Bajos, el 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Martin Meissner) AP

El empate 1-1 entre Alemania y Países Bajos en la Liga de Naciones el jueves fue el debut como seleccionadores de ambos, quienes heredaron equipos que decepcionaron en el Mundial.

Sus equipos remodelados ofrecieron un partido con mucha intención ofensiva, pero sin la calidad en la definición que podría haber producido un marcador más abultado.

Xavi quedó contento, en particular con el rendimiento de su equipo en la segunda mitad.

“Mostraron personalidad, ambición, deseo. Esto es lo que queremos. Así que sí, creo que la segunda parte es la manera en que debemos jugar”, afirmó Xavi.

Un gol espectacular en el tiempo añadido de uno de los exjugadores de Klopp en Liverpool, Cody Gakpo, que remató un precioso centro del suplente Ruben van Bommel, le dio un punto a Xavi y al equipo local, anulando el tanto de Felix Nmecha al minuto 32, que enfureció a los neerlandeses porque Alemania siguió jugando pese a que el delantero de Países Bajos Brian Brobbey yacía lesionado en el suelo.

Klopp restó importancia a su falta de experiencia internacional y señaló que antes de este encuentro ya había dirigido muchos partidos de clubes.

“Así que lo sabía, la mayoría de las cosas. Tengo jugadores fantásticos. Tuvimos un partido difícil contra un equipo fantástico. Quieres ganar estos partidos, pero sabíamos desde antes que, sea cual sea el resultado que obtengamos, tendremos que trabajar con él. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora”, comentó Klopp.

Ambas potencias del fútbol europeo se separaron de sus entrenadores después del Mundial. La Alemania de Julian Nagelsmann perdió ante Paraguay en la ronda de 32 y Países Bajos quedó eliminado por Marruecos en la misma instancia bajo el mando de Ronald Koeman.

Klopp, que dejó el cargo de entrenador de Liverpool en 2024 tras 8 años y medio, un título de la Liga de Campeones y un campeonato de liga, entre otros trofeos, anunció su llegada al escenario internacional al convocar a nada menos que 44 jugadores —16 de ellos sin debut— en dos plantillas separadas para el tramo de cuatro partidos de la Liga de Naciones que comenzó el jueves por la noche.

“Había dos equipos, dos equipos de fútbol muy buenos, en la misma situación. Ambos querían demostrar que las cosas no están tan mal como actualmente se percibe. Y eso se vio en el partido”, señaló Klopp sobre el proceso de reconstrucción posterior al Mundial.

Xavi, campeón del mundo como mediocampista con España y ganador en serie con Barcelona, fue más conservador al elegir una convocatoria de 26 jugadores, pero dejó fuera al máximo goleador histórico de Países Bajos, Memphis Depay.

Xavi se describió como “un poco hijo del fútbol neerlandés” cuando fue anunciado como nuevo seleccionador con un contrato hasta el Mundial de 2030.

“Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador”, añadió Xavi.

Prometió impulsar un estilo de juego más ofensivo que el que mostró Países Bajos en su campaña mundialista. Fiel a su palabra, comenzó con el esquema 4-3-3 que prefieren los puristas neerlandeses y que se enseña a los jóvenes en la histórica academia juvenil del Ajax. Y dio resultado en intención ofensiva: 21 intentos de gol contra 10 de Alemania.

Es probable que Klopp haya pasado más tiempo con dos de los jugadores neerlandeses —las figuras de Liverpool Virgil van Dijk y Gakpo— que con muchos de los integrantes de su nueva selección. Van Dijk y Klopp sonrieron y rieron juntos mientras ambos equipos calentaban, y el alemán también le dio un cálido abrazo a Gakpo.

“Ha sido una persona muy importante en mi carrera hasta ahora, junto con Ronald Koeman, y siempre he sentido un gran aprecio por eso”, dijo Van Dijk antes del partido.

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FUENTE: AP