Padres y maestros en el Congo piden retrasar regreso a clases mientras el ébola se agrava

Vista de una escuela en la provincia de Ituri, la localidad más afectada por el ébola en el Congo, el 27 de agosto de 2026. (AP Foto/Constant Same Bagalwa) AP

El brote de ébola, centrado en la provincia oriental de Ituri, es el de crecimiento más rápido en la historia de la enfermedad y sigue fuera de control, con 5.713 casos confirmados, incluidos 2.744 fallecimientos, según las autoridades sanitarias.

Las escuelas tienen previsto reabrir el 1 de septiembre en todo el país, pero algunos maestros y padres en Ituri están pidiendo a las autoridades que retrasen el regreso, al afirmar que el brote de ébola todavía representa un riesgo demasiado grande para los niños.

Los niños de 4 años o menos tienen la tasa de letalidad más alta de cualquier grupo de edad en el brote, del 60%, según los datos sanitarios disponibles.

“Queremos reanudar las clases, pero no a costa de nuestras vidas”, dijo a The Associated Press Fazila Rebecca, una maestra en Bunia, la capital de Ituri. “Mientras la enfermedad siga circulando y las medidas de protección sigan siendo inadecuadas, volver al aula significa asumir un riesgo que no podemos ignorar”.

El sindicato local de maestros de Ituri se reunió en Bunia el martes e instó a las autoridades a evaluar el brote antes de decidir si reabrir las escuelas.

Budju Lobo Isaac, representante del sindicato de maestros, manifestó: “No nos oponemos a la reanudación de las clases, pero creemos que la salud y la seguridad de los docentes y los estudiantes deben ser una prioridad”.

Las autoridades de Ituri no respondieron a una solicitud de comentarios.

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos de población. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que sigue fuera de control y que va camino de superar el brote de ébola de África de 2014-2016, el más mortífero registrado, que mató a más de 11.000 personas.

Aunque el brote actual fue declarado a mediados de mayo, los funcionarios creen que se había estado propagando desde febrero. Se ha extendido de tres zonas sanitarias a casi 60, y la mayoría de los casos y muertes ocurren fuera de la red de contactos monitoreados y dentro de las comunidades.

Un desafío clave para combatir el brote es que el raro virus Bundibugyo que lo está causando no tiene vacunas ni tratamientos aprobados, aunque en la región han comenzado ensayos clínicos de posibles vacunas y tratamientos.

Los esfuerzos por poner el brote bajo control —desde limitar las reuniones públicas hasta el distanciamiento social y el cierre de aeropuertos— han alterado la vida en las seis provincias afectadas, en particular Ituri, que ha sido devastada por la violencia rebelde.

El gobierno ha introducido medidas, entre ellas la instalación de equipos de salud y saneamiento en algunos lugares, pero grupos de defensa sostienen que es necesario hacer más para generar confianza dentro de la comunidad.

“Más allá de los desafíos prácticos, la aceptación de la comunidad sigue siendo fundamental”, señaló Greg Ramm, director de Save the Children en el Congo. “La prioridad inmediata es garantizar que cada escuela, maestro y familia tenga la información y los recursos que necesita para que el inicio del año escolar sea lo más seguro posible para los niños”.

Espérance Dz’venga estaba comprando útiles escolares en el mercado central de Bunia el miércoles. Comentó que quiere que sus hijos estén en la escuela, pero le preocupa su seguridad.

“Como madre, quiero ver a mis hijos en la escuela, pero —como muchos otros padres— lo que más quiero es que regresen a casa sanos”, expresó. “Tenemos miedo de que nuestros hijos puedan estar expuestos en la escuela y luego lleven la enfermedad a casa”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP