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Padres vencen 4-2 a Dodgers y logran su 3ra clasificación seguida a playoffs

LOS ÁNGELES (AP) — El dominicano Fernando Tatis Jr. y Ethan Salas conectaron sencillos productores en una séptima entrada de tres carreras y los Padres de San Diego vencieron 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del jueves para asegurar su tercera clasificación consecutiva a la postemporada, un récord de la franquicia, y la quinta en siete temporadas.

El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Glasnow, hace un envío al plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el 24 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Glasnow, hace un envío al plato durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el 24 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

No fue fácil.

Los Dodgers se acercaron 4-2 en la novena con un doble productor de Shohei Ohtani ante el cerrador de los Padres, Mason Miller.

Yuki Matsui (1-1) se llevó la victoria como relevista. Miller consiguió su 38º salvamento.

El abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow (5-2), ponchó a 11, su cifra más alta de la temporada, y llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, cuando Salas y Tatis lo rompieron con sencillos consecutivos. Salas anotó con un elevado de sacrificio de Dustin Harris al jardín central.

Fue el segundo juego consecutivo de Glasnow con al menos 10 ponches. Permitió tres carreras y tres hits.

Mientras los Padres aseguraron un boleto, los Dodgers amarraron un pase directo y los Cerveceros de Milwaukee aseguraron la ventaja de local durante toda la postemporada.

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