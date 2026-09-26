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Padres vencen 10-7 a los Diamondbacks y aseguran la localía en la serie de comodines

SAN DIEGO (AP) — Manny Machado conectó un jonrón de tres carreras y los Padres de San Diego vencieron el sábado 10-7 a los Diamondbacks de Arizona para asegurar el cuarto puesto de preclasificación en los playoffs de la Liga Nacional.

Manny Machado de los Padres de San Diego celebra su jonrón de tres carreras en la cuarta entrada ante los Diamondbacks de Arizona el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Karl Anderson)
Manny Machado de los Padres de San Diego celebra su jonrón de tres carreras en la cuarta entrada ante los Diamondbacks de Arizona el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Karl Anderson) AP

San Diego recibirá todos los juegos de la serie de comodín al mejor de tres contra los Cachorros de Chicago a partir del martes. El ganador enfrentará a los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional, en una serie divisional al mejor de cinco.

Los Cachorros eliminaron por 2-1 a los Padres en la ronda de comodines en Chicago la temporada pasada.

Xander Bogaerts también se voló la barda por los Padres (90-71), que aseguraron su tercera temporada consecutiva con 90 victorias —récord del club— y la séptima en la historia de la franquicia. El jueves consiguieron su tercera clasificación consecutiva a la postemporada, la mejor racha en la historia del equipo, con una victoria en casa de los Dodgers de Los Ángeles, campeones del Oeste de la Liga Nacional.

A los Diamondbacks se les cortó una racha de seis triunfos, pero siguen con vida por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional. Están a un juego de Filadelfia de cara al último día de la campaña regular el domingo y tienen el desempate.

El venezolano Gabriel Moreno, de Arizona, conectó un sencillo impulsor y se fue de 3-1 con una base por bolas para mantener su promedio en .311, apenas por delante de su compatriots de los Filis Luis Arraez (.310), quien está lesionado, en la carrera por el título de bateo de la Liga Nacional.

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