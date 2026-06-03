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Padres rompen con el jardinero Nick Castellanos tras un duro tramo de 39 juegos

FILADELFIA (AP) — Los Padres de San Diego pusieron el miércoles en asignación al jardinero Nick Castellanos, un día después de que recibiera un homenaje en video en su regreso a Filadelfia.

Nick Castellanos (izquierda) de los Padres de San Diego saluda a Jesús Luzardo previo a un juego, el martes 2 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Nick Castellanos (izquierda) de los Padres de San Diego saluda a Jesús Luzardo previo a un juego, el martes 2 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Los Filis se desprendieron de Castellanos en febrero, justo antes del inicio formal de los entrenamientos de primavera. Lo liberaron a pesar de que le debían 20 millones de dólares por la última temporada de un contrato de 100 millones de dólares por cinco años.

San Diego apostó por él y gastó solo el mínimo de la liga, de alrededor de 780.000 dólares, para esta temporada. Castellanos nunca recuperó su nivel de dos veces All-Star en su corta trayectoria con San Diego. Bateó para .191 con un OPS de .560, cuatro jonrones y 20 carreras impulsadas en 39 juegos con los Padres.

Castellanos pasó cuatro temporadas con los Filis, pero no estuvo en la alineación en la victoria de Filadelfia por 3-2 el martes por la noche. Se quitó la gorra en dirección a los aficionados que lo aclamaban después de un breve homenaje en video que destacó algunas de sus atrapadas deslizándose de su etapa con los Filis.

Los Padres subieron al infielder/jardinero Samad Taylor de su sucursal de Triple A en El Paso antes del juego del miércoles.

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FUENTE: AP

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