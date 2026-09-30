Padres aplastan 8-0 a Cachorros en el inicio de comodines con jonrón de Tatis y joya de King

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El jardinero de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., celebra con el tercera base Manny Machado (13) tras anotar mediante un robo de base y un error de los Cachorros de Chicago durante la séptima entrada del primer juego de la serie de comodines de los playoffs de la Liga Nacional de béisbol, el 29 de septiembre de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull) AP

Manny Machado también pegó un jonrón en la primera entrada y añadió un doble impulsor en la tercera durante una contundente declaración inicial de los Padres, que ganaron 91 juegos. Xander Bogaerts también conectó un jonrón ante el abridor de los Cachorros, Matthew Boyd, y Jackson Merrill agregó más tarde un sencillo de dos carreras.

San Diego brindó más que suficiente respaldo a King, quien ponchó a ocho en siete entradas brillantes mientras maniataba por completo al equipo más anotador de las Grandes Ligas. King marcó el tono al ponchar al probable Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Pete Crow-Armstrong, con los primeros tres lanzamientos del juego.

Nico Hoerner consiguió el único hit de los Cachorros ante King con un sencillo dentro del cuadro con un out en la séptima, pero King sumó dos ponches más para ganarse la última de varias ovaciones de pie de la bulliciosa multitud que llenó el estadio y que presenció su tercera apertura de postemporada en su carrera.

El Juego 2 se disputa la noche del miércoles en Petco Park. El ganador de la serie se enfrenta a los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de las Grandes Ligas, en la serie divisional al mejor de cinco.

A continuación Nick Pivetta (3-2, efectividad de 2,86) abre el Juego 2 por los Padres en su quinto partido desde que regresó de una ausencia de casi cinco meses por una lesión en el codo derecho. Los Cachorros no han anunciado a su abridor.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP

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