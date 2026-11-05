Packers y Patriots llevan temporadas prácticamente idénticas; sólo uno conservará el buen momento

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, busca un receptor en el partido ante los Raiders de Las Vegas, el domingo 11 de octubre de 2026, en Foxboro, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne, Archivo) AP

Dos equipos con marchas prácticamente idénticas se verán las caras el domingo en Foxborough y sólo uno de ellos podrá conservar el momento favorable. Rezagados dentro de sus respectivas divisiones, ninguno tiene margen de error, lo que añade un toque de urgencia a un partido que tiene todos los ingredientes en la mesa.

Love encabeza la NFL con 2.246 yardas, una muy buena cantidad de ellas con envíos a sus dos jóvenes receptores Christian Watson (708) y Matthew Golden (619), que conforman la única dupla de la liga con al menos 600 yardas cada uno.

Pero la verticalidad de Green Bay no necesariamente se ha traducido en puntos. Ocupa el 23er de la NFL con 21,3 por encuentro. En buena parte por un ataque terrestre inoperante que es último en toda la liga, y en parte por estar en el último tercio en efectividad en la zona roja.

Eso podría no ser suficiente ante Maye y los Patriots. Nueva Inglaterra promedia 29,6 puntos en sus últimos cinco compromisos luego de anotar apenas 36 de manera combinada en sus primeros tres partidos. Es justo decir que han encontrado una segunda velocidad a la ofensiva y eso se debe en buena medida a que su pasador de tercer año ha reducido al mínimo sus errores.

Luego de lanzar seis intercepciones en sus primeros tres partidos, Maye suma sólo dos pases al equipo contrario en sus últimos cinco compromisos, cambiándole el rumbo de la temporada a los Patriots. Pero las últimas tres victorias de Nueva Inglaterra han venido ante conjuntos con registro colectivo de 7-16. Llegó el momento de validar su marca.

De la misma manera, Green Bay sólo tiene un triunfo este año ante un conjunto con marca ganadora, pero fue en la semana cinco cuando se impuso a unos Bears sin Caleb Williams detrás del centro. Sumido en la división más competitiva de la NFL y con dos derrotas ante rivales del sector, los Packers no tienen margen de maniobra.

Buccaneers (3-5) en Chicago (6-2)

Caleb Williams y los Bears se insertaron en la corta lista de contendientes con una dominante victoria de 34-17 en casa de los campeones Seahawks el lunes pasado. Con el triunfo, Chicago se convirtió en el primer equipo en la historia en derrotar en semanas consecutivas a los protagonistas del Super Bowl de la campaña previa.

El desafío del domingo por la noche es distinto, pero no menos complicado. Enfrente tendrán a unos Buccaneers que han encontrado el camino a la victoria de formas inimaginables. La blanqueada de 16-0 del domingo sobre Atlanta, en un duelo en el que no completaron un solo pase, es el mejor ejemplo de ello.

Luego de un inicio de 0-4, Tampa Bay acumula tres victorias en sus últimos cuatro partidos, lapso en el que ha concedido apenas 13,7 puntos por encuentro y acumula 231,2 yardas terrestres en promedio. En otras palabras, un equipo de la vieja escuela. No por decisión, sino por supervivencia.

Chicago conoce muy bien la fórmula. Llega al encuentro con el segundo mejor ataque terrestre en toda la NFL —sólo detrás de Tampa Bay—, D'Andre Swift es líder de la liga con 10 touchdowns por tierra y su defensiva ha concedido menos de 20 puntos en cuatro ocasiones en lo que va del calendario.

El resto

La novena semana, que marca el punto medio de la campaña regular, empezó el jueves con la paliza de 33-10 que los Jaguars de Jacksonville propinaron a los Ravens de Baltimore.

Joe Fagano jugó de inicio por primera vez como profesional tras las lesiones de Lamar Jackson y Tyler Huntley, y el novato de 25 años lanzó para apenas 60 yardas. Baltimore (4-5) ha perdido cuatro encuentros seguidos.

Jacksonville (6-2) no necesitó hacer nada extraordinario para vencer a un Baltimore muy mermado.

A primera hora del domingo continúa la actividad: Bengals (5-2) y Falcons (3-5) miden fuerzas en el segundo partido de temporada regular en la historia a disputarse en Madrid. Para Cincinnati será el primer compromiso fuera de Estados Unidos desde 2019.

También el domingo: Broncos (6-2) en Carolina (3-4); Dallas (3-5) en Indianápolis (2-6); Jets (2-6) en Kansas City (5-2); Lions (5-2) en Miami (1-6); Browns (5-3) en N. Orleans (2-5); Giants (4-2-1) en Filadelfia (2-6); Rams (4-4) en Washington (2-4-1); Texans (2-5) en LA Chargers (0-7); Packers (5-3) en N. Inglaterra (5-3); Arizona (3-5) en Seattle (4-4); Raiders (4-4) en San Francisco (6-1); y Buccaneers (3-5) en Chicago (6-2).

La acción concluye el lunes por la noche con la visita de los Bills (6-1) a Minnesota (6-1). Será la primera vez desde 2013 que un equipo que promedia al menos 33 puntos por encuentro (Buffalo con 33,3) se enfrente a un conjunto que concede menos de 14 unidades por partido (Minnesota (13,3) a estas alturas de la temporada.

Titans (1-7) y Steelers (6-2) tienen semana de descanso.

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FUENTE: AP