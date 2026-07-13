Packers firman una extensión con el apoyador Isaiah McDuffie

La extensión fue anunciada el lunes por el gerente general Brian Gutekunst.
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GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Los Packers de Green Bay han firmado una extensión de contrato con el linebacker Isaiah McDuffie.
La extensión fue anunciada el lunes por el gerente general Brian Gutekunst.
McDuffie, un jugador de sexto año procedente de Boston College, fue seleccionado por los Packers en la sexta ronda del draft de 2021.
El linebacker ha disputado 80 partidos de temporada regular, incluidos 38 como titular.
La temporada pasada registró 92 tacleadas, una captura de quarterback y una intercepción, mientras jugó los 17 partidos, incluidos 12 como titular.
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FUENTE: AP
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