Pabst Blue Ribbon ofrece recompensa de 20.000 dólares por sus cargamentos de cerveza robados

ARCHIVO – Cajas de cerveza Pabst Blue Ribbon en una licorería, el 8 de noviembre de 2018, en Milwaukee. (AP Foto/Ivan Moreno, Archivo) AP

Greig DeBow, director ejecutivo de Pabst Brewing Co., dijo el miércoles que la empresa pagará hasta 20.000 dólares a cualquier persona que aporte nueva información que conduzca a la recuperación de 1.602 cajas de Pabst Blue Ribbon y de la cerveza sin alcohol Old Milwaukee. La bebida desapareció el 17 de agosto en el sur de California.

“Estoy seguro de que se ven geniales con un garaje lleno de PBR. Pero eso en realidad no es genial. La queremos de vuelta”, señaló DeBow en una publicación en TikTok.

La policía de Montclair, California, indicó que la cerveza fue robada de un almacén en dos incidentes separados el mismo día.

En el primer robo, se recogió cerveza valorada en unos 45.000 dólares que iba rumbo a Tucson, Arizona, pero nunca fue entregada, según la policía. Una hora después, una “presunta empresa subcontratista” presentó documentos falsos para recoger otros 25.000 dólares en cerveza, señaló la policía de Montclair. Ambos robos ocurrieron el 17 de agosto en un centro de distribución de Anheuser-Busch a unas 40 millas (65 kilómetros) al este de Los Ángeles.

En total, los ladrones se llevaron 40.000 libras de cerveza, informó Pabst. La policía estimó que la cerveza robada tenía un valor de 70.000 dólares.

DeBow dijo que la empresa quiere que la cerveza sea devuelta para el 9 de septiembre. A cualquiera que tenga información se le pide que envíe un correo electrónico a [email protected] .

El robo fue uno de varios atracos de alimentos de alto perfil ocurridos recientemente.

A finales del año pasado, 40.000 ostras, langosta valorada en 400.000 dólares y un alijo de carne de cangrejo fueron robados, cada uno en incidentes separados con pocas semanas de diferencia, en Nueva Inglaterra.

Y en marzo, el gigante suizo de alimentos Nestlé informó que 413.793 barras de chocolate de la marca KitKat con destino a Polonia fueron robadas tras salir de su planta de producción en Italia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP