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Outman impulsa 5 carreras en una entrada de 3 jonrones y Tigres vencen 10-2 a Filis

DETROIT (AP) — James Outman conectó un triple de dos carreras durante una sexta entrada de cinco anotaciones y los Tigres de Detroit ganaron su sexto juego consecutivo la noche del viernes por 10-2 sobre los Filis de Filadelfia.

James Outman, de los Tigres de Detroit, conecta un triple de dos carreras contra los Filis de Filadelfia durante la sexta entrada, el viernes 10 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya)
James Outman, de los Tigres de Detroit, conecta un triple de dos carreras contra los Filis de Filadelfia durante la sexta entrada, el viernes 10 de julio de 2026, en Detroit. (Foto AP/Paul Sancya) AP

El All-Star Kevin McGonigle conectó un jonrón por los Tigres, que tienen marca de 22-12 desde el 1 de junio, pero aun así están seis juegos por debajo de .500 con 44-50.

Jack Flaherty (3-8) mejoró a 3-1 en sus últimas seis aperturas, al permitir dos carreras con dos hits y tres bases por bolas en seis entradas, y ponchar a seis.

Derek Hill, de los Filis, pegó un jonrón solitario en la parte alta de la tercera entrada, pero McGonigle puso al frente a los Tigres con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja. McGonigle, quien creció a unos ocho millas del Citizens Bank Park en Filadelfia, enfrentaba por primera vez a los Filis y se dirigirá allí la próxima semana para el Juego de Estrellas.

Tim Mayza (2-3) relevó a Aaron Nola para la sexta y abrió la entrada otorgando base por bolas a Riley Greene. Después de que Spencer Torkelson elevó para out, el bateador emergente Matt Vierling recibió boleto y el venezolano Eduardo Valencia puso arriba a los Tigers 3-2 con un sencillo impulsor. ___

FUENTE: AP

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