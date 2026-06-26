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Ousmane Dembélé estampa en el 1er tiempo y Francia vapulea 4-1 a Noruega para ganar su grupo

FOXBOROUGH, Massachustetts, EE.UU. (AP) — Ousmane Dembélé se destapó con un triplete en la primera mitad, incluido uno tras un pase de Kylian Mbappé, con lo que Francia despachó el viernes 4-1 a Noruega y aseguró el primer lugar del Grupo I del Mundial.

Ousmane Dembele (derecha) celebra tras anotar el tercer gol de Francia en el partido contra Noruega en el partido del Grupo I del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner)
Ousmane Dembele (derecha) celebra tras anotar el tercer gol de Francia en el partido contra Noruega en el partido del Grupo I del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Dembélé facturó a los 7, 20 y 32 minutos. Fue el primer hat-trick en el primer tiempo de un Mundial desde que el delantero ruso Oleg Salenko anotó tres de sus cinco goles en los primeros 45 minutos contra Camerún en el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Désiré Doué puso cifras definitivas para Francia en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Dembélé, que ya suma cuatro goles en el Mundial de este año, salió del partido a los 65 minutos. Fue reemplazado por Bradley Barcola. Dembélé es el reinante ganador del Balón de Oro en 2025.

Thelo Aasgaard descontó para Noruega tras el segundo gol de Dembélé, al enviar el balón al fondo de la red apenas 14 segundos después de la reanudación. Pero Dembélé firmó su tercer tanto menos de nueve minutos después para volver a ampliar la ventaja a dos.

Ambos equipos habían asegurado de antemano la clasificación a los dieciseisavos de final. Noruega optó por prescindir de varios titulares, entre ellos sus baluartes Erling Haaland y Martin Odegaard.

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