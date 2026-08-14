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Otro dirigente talibán muere en un ataque en Afganistán en vísperas de aniversario de toma de poder

KABUL, Afganistán (AP) — El gobernador de la provincia de Badakhshan, en el noreste de Afganistán, murió en una explosión, según reportaron funcionarios. Es el segundo alto cargo talibán que fallece en atentados letales en la región en las últimas dos semanas.

Habib Ur Rahman Mansoor murió en una explosión en la capital provincial, Faizabad, el jueves por la noche, cuando se encontraba en su vehículo, dijo el Ministerio del Interior, que no ofreció más detalles sobre el incidente.

Un alto funcionario confirmó también el deceso el viernes, mientras los talibanes se preparan para conmemorar el quinto aniversario de su arrollador regreso al poder el 15 de agosto de 2021, tras la retirada de fuerzas de Estados Unidos y de otros países de la OTAN del país. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar sobre lo ocurrido.

Hace dos semanas, dos hombres armados dispararon y mataron a Zabihullah Amiri, responsable de Información y Cultura de Badakhshan, cuando iba hacia Faizabad desde un distrito local. Sus guardias de seguridad abrieron fuego de inmediato contra los atacantes y abatieron a uno y capturaron al otro, de acuerdo con las autoridades.

No había información sobre el motivo de los ataques.

Los asesinatos selectivos de altos cargos talibanes han sido poco frecuentes, pero no inexistentes, desde que los talibanes tomaron el poder.

En diciembre de 2024, el ministro de Refugiados del país, Khalil Haqqani, murió en un atentado suicida en la capital, Kabul. Haqqani era tío del ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, quien encabeza un poderoso clan dentro del Talibán.

En junio de 2023, un coche bomba en Faizabad mató al vicegobernador de Badakhshan, Nisar Ahmad Ahmadi, así como a su conductor. Una filial regional del grupo extremista Estado Islámico, conocida como Estado Islámico en la Provincia de Jorasán, se atribuyó la autoría del incidente, así como de un atentado suicida contra un acto en memoria del vicegobernador días después y en el que fallecieron al menos a 13 personas.

En marzo de 2023, el gobernador de la provincia norteña de Balkh murió en otro atentado con bomba contra su oficina.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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