americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Otro ataque explosivo contra base militar deja 3 muertos y varios heridos en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Un nuevo atentado en una base militar en la región del Caribe colombiano dejó el sábado tres muertos y más de una decena de militares heridos, en medio de una arremetida violenta de ataques con explosivos durante las dos últimas semanas.

El ejército colombiano reportó que drones acondicionados con dispositivos explosivos fueron dirigidos sobre las instalaciones militares de Santa Rosa, ubicadas en el sur del departamento de Bolívar, en el Atlántico.

El acto, que fue calificado por la institución como “terrorista”, dejó tres uniformados muertos, “ocho heridos de gravedad” y varios “afectados” que reciben atención médica, indicó el informe.

De momento, el hecho violento no fue adjudicado por las autoridades a una agrupación armada ilegal específica.

Videos grabados en el momento de la explosión y que fueron divulgados en redes sociales dejaron ver el humo que se levantaba cuando los artefactos impactaron la unidad militar al tiempo que los uniformados corrían en medio del caos.

Según la Defensoría del Pueblo, en esa zona operan varias estructuras irregulares que se disputan el control de territorio para el narcotráfico, minería ilegal y extorsión, ente las que menciona a las Autodefensas Gaitanistas y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alzado en armas desde 1964.

La jornada marcada por la violencia inició en la madrugada con otro ataque con drones explosivos cerca de un peaje en la vía Panamericana, en Cali, sin que se registren heridos. El Ministerio de Defensa condenó el hecho e informó que soldados vigilaban la zona donde el paso vehicular fue restaurado horas después.

La escalada de violencia no ha cesado desde hace dos semanas.

El domingo, un ataque contra una base militar en Planadas, en el sur colombiano, dejó cuatro civiles muertos, entre ellos un bebé de dos meses. Ese mismo día, un policía murió y seis personas resultaron heridas por un ataque con una motocicleta acondicionada con explosivos en Huila, en el suroeste. También una explosión causó daños en el peaje El Bordo, en el Cauca sin dejar víctimas.

Autoridades señalan que los grupos armados ilegales están respondiendo con violencia ante la respuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella y su nueva estrategia de seguridad.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington
ULTIMA HORA

BUQUE DE GUERRA DE EEUU LLEGA A GUANTÁNAMO DURANTE EJERCICIOS MILITARES DE CUBA y tensiones con Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una visita a las obras del salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

¡SORPRESA ECONÓMICA EN ESTADOS UNIDOS! SE CREAN 165.000 EMPLEOS EN OCTUBRE Y EL DESEMPLEO BAJA AL 4,1%

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter