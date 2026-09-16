americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Orioles completan barrida ante Mets con victoria 7-1 gracias a jonrón de Pete Alonso

NUEVA YORK (AP) — Pete Alonso volvió a conectar un jonrón contra los Mets de Nueva York, un batazo solitario en la primera entrada que condujo a la victoria el miércoles 7-1 de los Orioles de Baltimore, que barrieron la serie en el Citi Field.

Pete Alonso celebra su jonrón con su compañero de los Orioles de Baltimore Coby Mayo en el encuentro ante los Mets de Nueva York el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez)
Pete Alonso celebra su jonrón con su compañero de los Orioles de Baltimore Coby Mayo en el encuentro ante los Mets de Nueva York el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez) AP

Jeremiah Jackson, exjugador de ligas menores de los Mets, se voló la cerca en la segunda entrada antes de que Christian Encarnacion-Strand y el dominicano Samuel Basallo pegaran jonrones consecutivos en la tercera. Chris Bassitt lanzó hasta la séptima por los Orioles (75-78), que se colocaron a dos juegos y medio de los Medias Blancas de Chicago en la búsqueda del último boleto de postemporada de la Liga Americana.

Alonso empató el marcador en la novena entrada el martes con el cuadrangular número 300 de su carrera y realizó un inusual saludo al público como visitante para reconocer a los entusiastas aficionados de los Mets, que aún estaban molestos por su partido a Baltimore en diciembre.

Esta vez, conectó ante el abridor de emergencia Xzavion Curry (0-1) para iniciar una temprana exhibición de poder de los Orioles.

Alonso conectó un récord de la franquicia de 264 jonrones e integró cinco equipos del Juego de Estrellas en siete temporadas con los Mets. Pero el club no intentó volver a firmarlo como agente libre la temporada baja pasada y Alonso acordó un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con Baltimore.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

La Reserva Federal sube las tasas por primera vez desde 2023 ante la persistente inflación en EEUU

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: Criterio Compartido saldrá cada 15 días

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: "Criterio Compartido" saldrá cada 15 días

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter