Orioles completan barrida ante Mets con victoria 7-1 gracias a jonrón de Pete Alonso

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Pete Alonso celebra su jonrón con su compañero de los Orioles de Baltimore Coby Mayo en el encuentro ante los Mets de Nueva York el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez) AP

Jeremiah Jackson, exjugador de ligas menores de los Mets, se voló la cerca en la segunda entrada antes de que Christian Encarnacion-Strand y el dominicano Samuel Basallo pegaran jonrones consecutivos en la tercera. Chris Bassitt lanzó hasta la séptima por los Orioles (75-78), que se colocaron a dos juegos y medio de los Medias Blancas de Chicago en la búsqueda del último boleto de postemporada de la Liga Americana.

Alonso empató el marcador en la novena entrada el martes con el cuadrangular número 300 de su carrera y realizó un inusual saludo al público como visitante para reconocer a los entusiastas aficionados de los Mets, que aún estaban molestos por su partido a Baltimore en diciembre.

Esta vez, conectó ante el abridor de emergencia Xzavion Curry (0-1) para iniciar una temprana exhibición de poder de los Orioles.

Alonso conectó un récord de la franquicia de 264 jonrones e integró cinco equipos del Juego de Estrellas en siete temporadas con los Mets. Pero el club no intentó volver a firmarlo como agente libre la temporada baja pasada y Alonso acordó un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con Baltimore.

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FUENTE: AP